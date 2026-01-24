39岁女星月初引产痛失胎儿独自去火葬场 罕有自白曾遭严重欺凌：打到耳膜破裂

韩国女星姜恩菲近期承受著难以言喻的伤痛，她早前才在社交平台透露，怀胎21周的胎儿因羊水异常，年初被安排做引产手术，她心碎表示：「谢谢你让我曾经成为妈妈。」尚未走出丧子之痛的她，近日在节目《金昌玉秀4》中，更勇敢揭开心灵创伤，坦言学生时期遭受的严重欺凌，不仅让她一边耳朵听力受损，至今仍需配戴人工耳膜，更在她心中筑起高墙，难以真正信任他人，坎坷的人生经历让粉丝心疼不已。

姜恩菲爱情长跑17年未注册

姜恩菲在节目中深入剖析，学生时期的暴力阴影如何全面影响她的人生。她回忆当时被同学殴打，力道之重竟导致她耳膜破裂，这段恐怖经历让她始终处于高度防御状态。加入演艺圈后，她的防御心态又被外界贴上「做作」、「强势」的标签，无数的恶意评论如雪片般飞来，但在缺乏有效心理支援的环境下，她只能独自吞下所有委屈，让心中的阴影不断扩大。这份创伤甚至蔓延到她的婚姻生活，她与丈夫边俊弼爱情长跑17年，也举行了婚礼，却迟迟没有登记结婚，原因竟是她担心自己的负面形象会拖累丈夫。她坦言，在关系中从不撒娇、不使用亲暱称呼，都是害怕再次被抛弃而刻意表现出的强硬姿态，丈夫也在节目中证实，能感受到两人之间的距离感，反映了她长期承受的焦虑与自我怀疑。

相关阅读：郑家纯怀孕9周流产：真的很痛苦 不断出血睇急症 检查证实胚胎停止发育须终止怀孕

姜恩菲独自火化离世孩子

今年39岁的姜恩菲，2005年以电影《梦精记2》出道，20多年来曾出演《彩虹罗曼史》、《葡萄园之恋》等知名韩剧，并因参与女团T-ara歌曲〈比基尼〉的MV而获得广泛关注。然而，事业上的成就，却未能抚平她内心的伤痕。今年1月3日，她因羊水异常，不得不引产21周的胎儿，孩子出生后便离开了人世。她独自一人前往火葬场，为孩子处理后事，场面令人鼻酸。尽管接连遭遇人生重击，姜恩菲仍选择勇敢面对，获不少网民鼓励。

相关阅读：至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要