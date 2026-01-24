舒淇转型变导演再度夺奖晒美照 网民错重点跪求「多啲黑丝」 49岁性感女神魅力没法挡
发布时间：22:00 2026-01-24 HKT
现年49岁的舒淇，入行逾30年，演技早已备受肯定，演出过逾百部影视作品，其中2005年凭电影《最好的时光》在第42届金马奖获奖上首次封后。在电影路上屡获奖项的她，近年还转型做导演，由她首次自编自导的电影《女孩》，除了去年入围威尼斯影展外，并在第30届釜山国际影展荣获「最佳导演奖」后，最近亦以导演身份获颁发「年度电影人奖」，她在IG分享喜悦。
舒淇既性感又专业
舒淇将个人童年与酗酒父的关系，改编成为电影搬上大银幕，电影更打动多国电影节的观众。舒淇分享获奖当日的照片，并发文写道：「Have a great day！#感恩一切美好」照片中的舒淇身穿白色裇衫、下身配衬黑色半截皮裙、脚踏高踭鞋配黑色丝袜，坐在导演帆布椅上展现集合知性、性感与专业形象，兼备影后巨星与新锐导演魅力！
相关阅读：49岁舒淇自爆一直想生B又怕唔识教 遭家暴辛酸童年认同生仔要考牌
舒淇晒奖被网民跪求黑丝相
首次执导的舒淇，在早前上海举行的《第32届上海影评人奖颁奖礼》上，以导演身份获得影评人嘉许，心情特别兴奋，照片中的她拿着奖座，一脸陶醉地把奖靠近脸上，并举出V字胜利手势，相信她亦很满意作品的优越成绩。不少网民都纷纷留言恭喜舒淇，亦大赞她很美：「我的女神，你真的是人类吗？怎么可以美成这样」、「永远的女神」、「Beautiful as always」等，甚至有网民笑言希望舒淇多穿黑丝：「多啲黑丝多啲黑丝」。
相关阅读：舒淇全裸拍摄《玉女心经》过程大揭秘 当日助导已成金像大导：佢当时已好Charm
