邓兆尊揭名人后代「冇得拣」的悲哀 剖析三代「父子情仇」：我哋𠮶个年代冇得反叛

英国前球星碧咸（David Beckham）夫妇与大仔Brooklyn关系破裂，Brooklyn日前发长文反击父母想破坏他的婚姻：「我的父母一直以来都在操控媒体对我们家庭的报道。虚假的社群媒体贴文、家庭活动和不真实的人际关系，早已成为我出生以来生活的一部分。」Brooklyn明言不想与父母和解。

邓兆尊分析碧咸大仔与家人反面

已故粤剧名伶新马师曾（邓永祥）在1997年逝世，其后爆发「邓家争产事件」轰动香港，当时祥嫂洪金梅与四名子女邓兆尊、邓兆荣、邓翠玉（邓小艾）和邓碧玉因为争产一事对薄公堂，一度成为城中热话。邓兆尊日前在YouTube频道「3宝channel」，分析碧咸大仔与家人反面一事，更以过来人身份大谈生于名人世家的压力。

邓兆尊生于名人家庭要接受一事

祥嫂与四名子女曾经历逾十年恩怨情仇，多年来只在法庭有机会碰头，祥嫂曾痛斥子女为「红衞兵」，子女则反击称她是「武则天」。直到祥嫂61岁大寿之日，曾出现大转机，有一段时间祥嫂与子女的关系维持良好，可惜过了不久双方关系再度破裂，直到到了2017年，祥嫂因鲁芬病逝令她有所顿悟， 对子女的看法与财产的分布，有了全新的观点和安排。对于近年碧咸夫妇与大仔Brooklyn的事件，邓兆尊在节目上亦有被问到此事，他说：「其实应该这么说，每一个家族都有自己的一套做事和经营家族的方式，等于我哋细个，好似谢霆锋，一样要上一啲周刊影贺年，呢系冇得拣，如果你话『我唔想影，唔想做呢件事』，系唔得，呢啲系你父母同人哋嘅关系，一句话，你出生喺呢个家庭，你就要接受呢件事。」

邓兆尊觉得碧咸大仔应该外闯

邓兆尊还说：「呢啖饭边个畀你食？咁多要求做乜？喺我哋𠮶个年代，就会觉得我嘅屋企比较特别，唔好做衰嘢，尽量将自己做得好啲，到咗碧咸个仔𠮶个年代，小朋友嘅谂法唔同，佢哋追求系有自己嘅空间、自由，你越压逼佢，佢嘅反叛力越大。讲真，每个仔都有自己嘅性格，一定有好有坏的，唔可以话『我个仔样样都好、我儿子一定唔会。」问到邓兆尊如何处理家族压力？他说：「我觉得佢应该出去闯一闯，跌一跌，睇返转头就知道自己而家系受到庇护的，当你冇咗庇护嘅时候，你一跌，冇人扶你会点样啰，你要接受吓呢样嘢。」

