BLACKPINK香港演唱会丨四女性感登场惹全场尖叫 Lisa露腰又露腿劲吸睛 Rosé大晒广东话跟粉丝打招呼
更新时间：19:28 2026-01-24 HKT
一连三场「BLACKPINK WORLD TOUR
陈桢怡带应援棒支持
前港姐陈桢怡是BLACKPINK粉丝，今晚亦有现身，手上拿着应援棒身上更穿上BLACKPINK元素饰物以示支持。
