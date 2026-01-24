Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BLACKPINK香港演唱会丨四女性感登场惹全场尖叫 Lisa露腰又露腿劲吸睛 Rosé大晒广东话跟粉丝打招呼

影视圈
更新时间：19:28 2026-01-24 HKT
发布时间：19:28 2026-01-24 HKT

一连三场「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」演唱会，今晚（24日）在启德主场馆开锣。全场坐无虚席，BLACKPINK性感登场，成员Lisa更露腰兼大晒长腿，4女以《Kill This Love》为演唱会拉开序幕，在劲歌热舞后，热情地向粉丝打招呼，Rosé大晒广东话，「大家好，我系Rosé」，惹来全场粉丝尖叫。

陈桢怡带应援棒支持

前港姐陈桢怡是BLACKPINK粉丝，今晚亦有现身，手上拿着应援棒身上更穿上BLACKPINK元素饰物以示支持。

