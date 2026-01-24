BLACKPINK香港巡唱开锣粉丝一早到场等候 4名女歌迷自发播歌跳舞助庆 周边商品销情理想秩序井然
更新时间：18:33 2026-01-24 HKT
一连三场「BLACKPINK WORLD TOUR
BLACKPINK吸引不少内地歌迷来港
今日主场馆对开早早已有大量穿上黑色或红色服装的粉丝到场等候，当中占大部份的都是内地粉丝，有那么多歌迷到场也为小贩带来商机，现场出现了一些小贩摊档出售 BLACKPINK的产物，当中包括扇、服装及一些公仔等，也有不少粉丝购买。而启德零售馆开设的BLACKPINK周边商品店，吸引了超过200粉丝排队等候购买心仪产品，而零售馆对开位置更出现了4位BLACKPINK女歌迷在场播歌跳舞，引来途人围观。
大会方面安排了今明两日的排队区开放时间为下午1时，而尾场则为下午1时30分。现场所见，粉丝们也遵守规则排队接受安检入场。
