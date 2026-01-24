TVB视后罕揭拍剧被男星当众嫌弃：佢揈开我只手 自爆发现男友偷食遭狠撇公园痛哭一夜

TVB视后唐诗咏（Natalie）情路坎坷，过去曾认爱崔建邦、余文乐、洪永城等都未能开花结果，由于过去曾被指多次遭背叛仍原谅男友，她一度被封「最佳女友」，同时被指网民嘲是「渣男收割机」。唐诗咏近年低调处理感情事，虽然曾传恋「洗米华」周焯华爱将卢启邦、「教育界王力宏」陈思铭等，但都没有认爱。近日，她作客由火火、KB及梁钊峰主持的YouTube节目《巴打围炉》，大方分享过往的情伤经历及拍戏辛酸史。

唐诗咏忆述被男友背叛痛哭一夜

唐诗咏在节目分享，曾怀疑男友与另一名女性有联系，但因自己「眼见为实」的性格，起初并未完全相信。然而，她后来发现男方确实与前女友复合，证实了她的猜测。谈及这段惨痛经历，她忆述：「我记得我喺一个公园喊咗成晚。」当时正值拍摄期间，幸好有位制片助理（PA）与她住在同一区，对方察觉到她情绪低落，陪伴了她整晚，从晚上一直哭到清晨五点。唐诗咏表示，她从未亲眼目睹过男友与其他女性在一起，所有证据都是间接的，但这段经历依然让她心碎。

节目中，唐诗咏也谈及自己「乖乖女」的形象，笑言以前拍拖时比较容易发脾气，但现在的自己已变得更加成熟，并学会享受独处的时光，透过学习新事物来平衡生活。

相关阅读：视后唐诗咏若隐若现晒身材 被质疑暗藏机心？ 狂Po装可爱照竟遭批评做作

唐诗咏拍戏遭男对手嫌弃

除了情路上的坎坷经历，唐诗咏亦分享了在演艺工作中遇到的不快事。她透露曾遇过一位态度欠佳的对手，两人需要饰演情侣。在一场拖手戏中，导演喊「cut」后，该男演员的表现令她意外，唐诗咏说：「佢揈开我只手，我𠮶吓就……咦，发生咩事呢？」唐诗咏忆述，在拍摄前该男星跟她说了很多话，讨论如何拍摄及投入角色，但未知是否她的话惹对方不满，开拍后男方一直表现出对她嫌弃的态度。她说：「讨论吓我哋要好Sweet呀……但喺我世界就觉得，电视剧未使去到咁……我就话『OK嘅，我哋又唔系去到生死𠮶啲』，我唔知系咪我嘅答案令佢好嬲，所以喺拍摄过程，佢就……咁我就知『啊，佢嬲喇』。」

但为了专业地完成工作，唐诗咏决定在之后的拍摄中，除了拍摄的时间，不再与对方有任何眼神接触或交流，以冷静的方式处理。她直言，这种不愉快的经历反而激发了她的斗心，让她更专注于提升自己的表现。虽然几位男主持都表示对该位男星的身份好奇，但唐诗咏未有透露太多有关该男星身份的线索。

相关阅读：面包店33 Cubread中环分店开张「生招牌」唐诗咏离奇冇影？ 开幕星光熠熠曾志伟、周润发前妻到贺

唐诗咏回应员工态度恶劣事件：