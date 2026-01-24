Ian陈卓贤新歌再孖黄金班底合作 细味爱与痛边缘 扬言做「多产贤」：今年出多过4首歌

甫踏入新一年，MIRROR成员陈卓贤（Ian）便向各位Hellosss「报喜」，今日推出2026年首支派台歌《伤口上洒辣椒酱》，由Ian作曲、黄伟文填词、黄兆铭编曲，以及Ian与陈考威齐齐担任监制，透过熟悉的班底迸发出全新火花，道尽比「伤口上洒盐」更痛的锥心之痛！

Ian在MV中展现细腻演技

Ian说：「平时在伤口上洒盐已经很痛苦，假若换成在伤口上洒辣椒酱，这种痛苦绝对是另一个层次，Another Level的痛苦！我是一个不吃辣的人，但有时爱情或者其他关系上，也会经历生命中不能承受的痛，例如你不吃辣，上天往往不只是要你吃辣，更要在你的伤口上洒辣椒酱，所以是相当痛苦的一件事！」为了道尽爱情中的甜酸苦辣，Ian在新歌MV中，经历了与女主角感情走到尽头的痛苦，以及独自一人在回忆过去，恍如在伤口上洒辣椒酱一样痛彻心扉。Ian在MV中展现细腻的演技，时而大晒招牌甜笑，时而躺在浴缸中回忆相爱的片段，更要边吃辣椒酱边落泪，每滴Tears都触动著Hellosss的心灵，令大家感受到另一个层次的痛苦，比悲伤更悲伤！

陈卓贤有新想法等时机实践

素有「勤力贤」之称的Ian，预告今年的「勤力指数」也提升至Another Level，誓要升呢做「勤力贤2.0」！他说：「希望今年的出歌数量比去年多，起码多过4首歌，自己亦一直保持创作，已经写了很多歌，也有很多新想法等待适当时机去实践，相信今年的产量不会少。」