方力申B女可爱样冧爆网民 父系基因太强大十足饼印唔怕失散 Isla眼仔碌碌萌样曝光

方力申（Alex）自从去年12月迎来爱女Isla的诞生后，完全化身为「晒娃狂魔」，经常在IG分享女儿的可爱点滴，字里行间充满著初为人父的喜悦。今日（24日），方力申再次更新IG，上载了一段温馨短片，记录了为女儿回家作准备的过程，并附上了Isla可爱的片段，再次引来网民派Like。

方力申父女样貌如饼印不怕失散？

影片开头，刚出生不久的Isla躺在婴儿床上，眼仔碌碌，小脸蛋胖嘟嘟，表情多多，可爱模样瞬间融化大批网民的心。不少粉丝和圈中好友都纷纷留言大赞Isla「好得意」、「劲可爱」。更有趣的是，许多网民都认为Isla的样貌与方力申如出一辙，简直是「饼印父女」，笑言「爸爸基因太强大」、「一定不怕失散」、「期待B女同石修合照」，就连方力申的旧爱邓丽欣早前出席活动都指有关注方力申B女的照片，表示非常可爱，而且与方力申好似样，感到相当搞笑。

方力申父爱爆棚为女作万全准备

荣升爸爸的方力申父爱爆棚，从影片中可见，早在女儿出生前，他已亲力亲为，为Isla的来临做好万全准备，包括亲自到店选婴儿车及婴儿座位。虽然为人父母的过程充满辛劳，但方力申在片尾的真情流露，以及看著女儿时的宠溺眼神，都足以证明他对太太叶萱（Maple）和女儿Isla的爱。

