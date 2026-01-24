夜王丨黄子华戒烟多年为新片狂吸烟 饿住拍戏操Fit身形免观众呕心 郑秀文自认颜值担当嫌床戏未够长

贺岁片《夜王》导演及编剧吴炜伦率领一众演员黄子华、郑秀文（Sammi）、谭旻萱（Mandy ），林熙彤（Hazel ），COLLAR 成员李芯駖及小薯茄成员邓丽英、杨偲泳（Renci ），今日（24日）出席宣传活动，提到推出售价$888的电影套票限量50套，吴炜伦笑指不少人通宵排队购买，开卖20分钟已售罄，令他对票房很有信心，更大赞黄子华和Sammi在戏中演出毫无禁忌。

黄子华已肥返10磅可照常饮食

扮演夜总会经理的黄子华，在戏中有吸烟戏，他劝戒大家别吸烟，因为在镜头前吸一枝烟，其实镜头后已吸了10枝。他笑说：「我唔吸烟㗎！好细个时有吸过，已经好多年无吸烟，真系为艺术牺牲。我通常都系拎人啲烟吸，呢部戏加大预算都系吸烟。」Sammi笑言在戏中是颜值担当，与黄子华更有床戏，又搞笑指也想将床戏变得长，岂料一迅即逝。黄子华即谓：「我嫌张被短咗啲！」Sammi又大赞子华为了床戏很用心，身形令人眼前一亮。不过子华笑言只是用心与呕心之间。谈到是否特意操身形，黄子华笑言并非特意操Fit，只是不想大家觉得呕心，不过也有注意饮食。他说：「呢部戏之前两个月已经注意饮食就无餐好食，点知呢场戏安排到最后𠮶日先拍，所以成部戏饿住咁拍。」子华表示现已肥返10磅，好开心可以正常吃东西。

Sammi指新片并非搞笑般简单

谈到对该片可有信心，黄子华坦言相信大家会睇得开心，但票房成绩无人知晓，作为电影从业员则认为该片几搞笑，更形容超越搞笑又峰回路转。Sammi则认为无论参演贺岁片与否，最紧要跟一班演员合作开心，既能演喜欢的角色，而有意思的故事，又指该片并非搞笑般简单，所以一定要入场睇才知道。