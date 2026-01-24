曾比特终圆愿在港开骚两度感触落泪 望「一步到位」攻入启德主场馆 被许靖韵认唔出嬲到差啲不合唱

曾比特昨晚（23日）到尖沙咀举行Live Show，除了唱出新歌《雪出过未来》外，还跟嘉宾许靖韵合唱《好好恋爱》，他笑指自己是睇许靖韵频道大，而许靖韵就大爆早上曾比特戴了帽后唔认得他，令他嬲了自己。曾比特也感激今次有唱Live机会，因自己出道后也未在港开过音乐会，他指有段时间渴求香港有音乐会，而这想法也有3年，今次终可做到，有少少开心和感动，叫大家有目标就不要放弃，他讲完后唱出最后一首歌《天空没有极限》时，更两度感触落泪，喊到唱唔到。

曾比特目标今年至少出6首歌

曾比特受访时笑指刚才是假眼泪，不过他谓已有超过一年没开过这么近的Live Show，也是首次在香港唱这么多首歌，「听起上嚟可能好平淡，但对我嚟讲个意义系唔一样。」又坦言今年的愿望是能「一步到位」在启德主场馆开骚，不过其后又笑指旁边的运动场也可以，但最重要还是先出歌：「有好嘅作品，大家认识知道边个系曾比特，呢个比较紧要，所以今年2026年嘅目标就系有多啲唔同嘅作品，话到俾大家知曾比特喜欢唱歌！」他希望今年最少可推出6首歌，当然若可出到十首是最完美，又谓成功就会出碟，这也是目标之一。

许靖韵怪冇带隐形眼镜睇唔清

至于许靖韵就自爆本打算著小背心做嘉宾，但因天气太冻所以放弃，又笑言因早上因认不出曾比特，搞到对方嬲到表示不合唱，曾比特即说：「我内心有小小打击，我化妆同唔化妆个样差咁远?」许靖韵解释因未见过他戴帽，加上之前合作时他是爆炸头，自己也没带隐形眼镜所致。问到何时在港开骚？许靖韵表示因今年还要到不同地方巡演，故相信最快也要在2027年。