柯炜林澄清发文「走啰～」是为电影宣传与身体状况无关 直认太多担心开始感烦厌
更新时间：23:50 2026-01-23 HKT
昨日(22日)是柯炜林(Will)的34岁生日，今日他出席品牌活动时收到有人送花，但不透露是谁送。他表示，今年收到一个觉得很窝心的礼物，是一位朋友传给他的一个歌单，是一份最合他心意的礼物。谈到生日愿望，Will笑言：「是讲了出来便不灵验吗？我是想，祝过我身体健康的人也身体健康，这就是我最大愿望，因为上年已经经历太多了。」
柯炜林为《大蒙》宣传竟惹误会
问他现时身体状况如何？Will反问：「你觉得我怎样呢？！」对于他日前在社交网留言：「走啰～」，惹来粉丝及网民担忧。他解释是电影《大蒙》未在香港上映，他说：「如果看了该片的话就会完全明，所以我就在想，究竟发生什么事呢？那是电影trailer，( 但你吓亲人？)关我鬼事咩！我要做宣传，（大家都是关心你？)我知道。」他称沉默了半年，开始觉得大家对他的担心感到烦厌，更说：「不排除迟些再会闹人。」
