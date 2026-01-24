周国贤告别独立加盟英皇自比「细路仔」目标一年十首歌兼拍电影

周国贤（Endy）正式加盟英皇娱乐，结束近五年的「独立厂牌」生涯，除此之外，Endy还送上加盟后第一炮，全新派台歌《大个要做个好人》昨天上架，跟歌迷分享「做好人」的心酸及反叛。由单打独斗转为签约唱片公司，Endy指其实公司两年前已开始跟他谈合作，而最终打动他的，是一个十分实际的问题：时间！Endy坦言过去几年自己做独立公司虽然自由度高，可以任性做《百鬼夜行》这类不理市场的音乐，但所有事情都一脚踢，由创作、拍MV、剪片到出粮计数都要处理，根本没时间专心写歌，「讲真都四十几岁，时间过得好快。」Endy谓公司只要他专注创作，「其他嘢公司全力配合，呢样正正系而家最需要嘅。」当然，人亦是主要因素，「公司有我十年前嘅旧拍档，当年一齐打造『有时三部曲』呢个经典系列；仲有好多识咗好多年嘅老朋友喺度，令我更加安心。」

加入新公司，论资排辈点计？Endy笑住话自己是「细路仔」！「记得早排同洪卓立倾偈，我话而家我系小朋友，佢话：『系呀，你要叫我师兄㗎。』哈哈！」问到最想跟公司哪位歌手合作，Endy就话个个都想，「因为霆锋、祖、Kenny、小巧，大家都识咗好多年，以前都帮佢哋写过歌，期待同所有朋友仔合作。」

周国贤未来可以跟同门师兄张敬轩合作。

周国贤五年的「独立厂牌」生涯中换取了自由。

拍过电影《一秒拳王》的周国贤想多拍电影。

至于大计，Endy雄心壮志，直言今年目标想当试做回十年前的「多产年代」，想推出八至十首歌，然后推出一张完整大碟，再开show，「承认呢个想法『好老土』，但作为一个经历过Analog（模拟）时代嘅音乐人，我依然深信一张完整专辑有不可取代嘅魅力同重要性，系诚实记录自己想法同情绪嘅方式。」除此之外，Endy亦透露一直都想拍电影，加盟公司亦因为知道公司热衷电影制作，相信会有更多机会，更自爆，「而家其实都有部电影沟通紧，可能夏天开拍，自己都好期待。」

全新派台作《大个要做个好人》，由Endy操刀作曲、林若宁填词，充满英式摇滚风格。歌曲是对现今社会一种「做好人竞赛」现象的反思，世界仿佛要求人人捐款要多、让座要快、OT要通宵，犹如竞逐「好人奖状」。Endy跟林若宁希望透过歌曲，带大家回到可以「捣蛋」的年纪，狂想一下。与其盲目跟从世界定义怎样才叫「大个要做好人」，其实我们更需要成为忠于自己的人。

