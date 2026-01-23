郑秀文与黄子华合作极速找到默契 为《夜王》加料自爆垫双层胸垫 代歌迷发言期待老公许志安新歌

郑秀文（Sammi）今日（23日）到中环出席高级时装品牌新店开幕宣传活动。Sammi表示明天便要开始为电影《夜王》宣传，她称今次与黄子华合作，可以真正认识到他，起初大家仍要寻找演出的默契，但很快便找到，只因大家也透彻理解电影的故事。

郑秀文变身粗口担当

已经多年没有拍贺岁片的她表示，这次自己不是搞笑担当所以很开心，问她是否成为性感担当？她透露这次工作人员真的给了她一些胸垫，最多那次更垫了双层：「但出来效果也不会夸张，因为起点很低，只是聊胜于无。哈哈！」她又指，由于自己的角色问题，所以今次是粗口担当。与黄子华的床戏性感演出上阵，她开心表示，自己不需要露太多，全交由黄子华负责，他连肚也要露出来，所以事前要做较多准备功夫。

Sammi新年密谋放假去旅行

Sammi表示，今年自己的工作已经排得很满，农历新年要跟电影公司斟酌放几天假去旅行，因为回港后便要为演唱会准备，之后又要录制EP唱片。问到老公许志安的复工进度？Sammi表示，他要做《BIG FOUR》的巡回演出，今年也有他自己的计划，留待他自己向大家公布，她说：「作为他的歌迷，虽然钟意他的声音，但也希望有新歌是最理想，真的很挂念他的声线，期待他有新作品，（你会与他合唱一首新歌吗？）暂时未有，反而希望他有自己的新歌。」