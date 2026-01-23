冯盈盈被封「魔音」遭导演禁唱贺年歌 庄子璇邀合唱谢东闵谢东闵批准

冯盈盈、庄子璇及倪嘉雯今日为电视贺年节目进行录影。冯盈盈笑称，从入行第一年至第九年均有份参与贺年节目，深感意头十足；首次参加的倪嘉雯则表示，现场录影比家中看电视更有气氛。

节目中，倪嘉雯将与庄子璇入厂介绍TVB的节目，而曾被指是「魔音」的冯盈盈则指会跟《中年好声音》歌手一起演出，但她自爆拍摄当日向导演提出想一起唱贺年歌，却遭导演婉拒。她幽默自嘲：「导演可能担心我的歌声会盖过其他人，为了大局，只好隐藏我的实力！」她透露至今仍随谢东闵学唱歌，并坦言压力不小，「唱得不好会影响他的声誉」。问到谢东闵是否有指她有进步？冯盈盈说：「佢成日都好正面，话我唱歌唱得好好听。」被问到练习影片何时公开，她笑称：「要等老师批准，否则打烂了他音乐学校的招牌。」冯盈盈更打趣说，曾获两间公司邀请在晚宴献唱，而该公司后来生意兴隆，自嘲其歌声或许能「帮忙招财」。

同场的庄子璇则被冯盈盈爆料，指她向黄博请教唱歌技巧。庄子璇解释，因将与《声秀》歌手合作，故想寻求指导，可惜对方未有开班。她表示自己也有学习唱歌，更邀请冯盈盈未来合唱，冯盈盈笑答：「好，但要等谢东闵批准，他要求完美──今年内应该可以吧！」