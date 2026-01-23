Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

JOSHUA@SEVENTEEN孖 Gawon@MEOVV现身中环粉丝塞爆商场 二人齐晒广东话打招呼 李现来港狂影相成「景点推广大使」

影视圈
更新时间：22:05 2026-01-23 HKT
发布时间：22:05 2026-01-23 HKT

韩团SEVENTEEN成员JOSHUA、MEOVV成员Gawon、内地男星李现、郑秀文、魏浚笙、廖子妤吴雨霏及柯炜林等，今日（23 日）到中环出席高级时装品牌新店开幕活动。JOSHUA与Gawon的出现，吸引了大量粉丝到场守候，他们塞满商场不同楼层位置，一见到偶像现身，粉丝即时大叫，尖叫声在商场内此起彼落。

JOSHUA兴奋SEVENTEEN很快再来港开骚

JOSHUA现身即时以广东话向粉丝打招呼：「大家好我系JOSHUA」，他表示很快便会来香港举行演唱会，感到很兴奋，因为真的急不及待来见到大家，希望这次巡演粉丝能感受到他带给大家的爱，也希望让大家感受到演唱会美好的回忆。又说这次来港，在昨晚已到了太平山顶游览及影了很多照片，觉得香港的夜景真的很美丽。对于个人目标及新一年想学习那种新技能？他表示期待可以演戏，新一年也想做一些全新的事。

Gawon难忘在港出席MAMA颁奖礼

MEOVV成员Gawon 以品牌大使身份到场，她即以广东话大冧粉丝说：「大家好，我系GAWON」及「挂住你哋，我爱你！」她透露这次在香港品尝了港式奶茶，也很想试食菠萝包，香港对她的重要记忆就是上次与其他成员一同来港出席MAMA颁奖礼，在这里有很多有趣和美好的回忆，又透露刚出席完米兰时装周，2026的目标绝对是音乐方面，她想去全世界更多不同地方举行音乐会，又透露MEOVV已准备新project，几日前她在Studio工作，相信大家一定会感受到满意的作品，希望大家期待一下。

李现收藏香港打卡景点

李现是个摄影爱好者，他形容所有摄影爱好者来到香港就是老鼠跳进米缸一样，自己已经拍了一卷菲林，很期待拍出来的照片，又说在网上看到一些介绍香港的地方也会收藏起来，希望有机会去打卡逛逛。粉丝形容他为「行走的景点推广大使」，因为粉丝会将他去过的地方列入旅行清单，更是带旺了当地旅游发展，李现说只是喜欢将见到的感受与大家分享，无论之前去大理、泉州或来香港工作也好，都会拍很多照片分享给大家。他觉得自己不是一个高产的演员，所以多谢粉丝的支持和鼓励，这就是互相情感的交流。

