41岁「东张女神」富贵闺密再添一员 庆祝翁嘉穗52岁反获「赠」港姐冠军后冠加冕

41岁元祖级「东张女神」梁丽翘（Nicole）是1997年港姐冠军翁嘉穗（Virginia）的闺密，二人不时聚会，感情要好。梁丽翘日前与翁嘉穗见面时，更见到TVB主席许涛夫人陈祉妤（Balia）同场，可见梁丽翘已融入上流名媛圈子。梁丽翘在社交平台分享最新一条影片，见到她到访翁嘉穗豪宅，二人的举动引起网民讨论。

梁丽翘庆祝翁嘉穗52岁

梁丽翘日前与2010年落选港姐林碧珍（Janice）为翁嘉穗庆祝52岁生日，二人之后去寿星女的复式豪宅，梁丽翘表现惊喜。影片中见到翁嘉穗手拎镬铲，头上戴住当年获得港姐冠军的后冠，赤脚走近梁丽翘，之后更模仿加冕仪式，向梁丽翘递上镬铲，再将头上的后冠转戴到好友的头上。

梁丽翘留言：「明明系V嘅生日，但我哋饮饱食醉之后，我哋去咗香港小姐冠军嘅豪宅接受加冕呀～虽然我唔知自己系拎咩冠军，仲有只镬铲权杖 #难得大家都放飞的一晚 #对眼都差啲攰到打唔开先搞d咁嘅嘢 #多谢你哋成日都令我笑」。

林碧珍已为人妻做阔太

梁丽翘的闺密圈再添一员，38岁的林碧珍当年以学生身份报名《2010年度香港小姐竞选》，由于参选时亳不起眼，最终在15强止步，同届三甲为冠军陈庭欣、亚季张秀文、季军庄思明。林碧珍没有在娱乐圈发展，但已为人妻的她，被爆成为富贵「陈太」，更曝光有新游艇，内部装潢极尽奢华，可见生活优渥，财力雄厚。

