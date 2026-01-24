Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

41岁「东张女神」富贵闺密再添一员 庆祝翁嘉穗52岁反获「赠」港姐冠军后冠加冕

影视圈
更新时间：11:00 2026-01-24 HKT
发布时间：11:00 2026-01-24 HKT

41岁元祖级「东张女神」梁丽翘（Nicole）是1997年港姐冠军翁嘉穗（Virginia）的闺密，二人不时聚会，感情要好。梁丽翘日前与翁嘉穗见面时，更见到TVB主席许涛夫人陈祉妤（Balia）同场，可见梁丽翘已融入上流名媛圈子。梁丽翘在社交平台分享最新一条影片，见到她到访翁嘉穗豪宅，二人的举动引起网民讨论。

梁丽翘庆祝翁嘉穗52岁

梁丽翘日前与2010年落选港姐林碧珍（Janice）为翁嘉穗庆祝52岁生日，二人之后去寿星女的复式豪宅，梁丽翘表现惊喜。影片中见到翁嘉穗手拎镬铲，头上戴住当年获得港姐冠军的后冠，赤脚走近梁丽翘，之后更模仿加冕仪式，向梁丽翘递上镬铲，再将头上的后冠转戴到好友的头上。

相关阅读：40岁元祖《东张》女神杀入上流圈！获TVB主席夫人关照 一个动作彰显超然地位

梁丽翘留言：「明明系V嘅生日，但我哋饮饱食醉之后，我哋去咗香港小姐冠军嘅豪宅接受加冕呀～虽然我唔知自己系拎咩冠军，仲有只镬铲权杖 #难得大家都放飞的一晚 #对眼都差啲攰到打唔开先搞d咁嘅嘢 #多谢你哋成日都令我笑」。

林碧珍已为人妻做阔太

梁丽翘的闺密圈再添一员，38岁的林碧珍当年以学生身份报名《2010年度香港小姐竞选》，由于参选时亳不起眼，最终在15强止步，同届三甲为冠军陈庭欣、亚季张秀文、季军庄思明。林碧珍没有在娱乐圈发展，但已为人妻的她，被爆成为富贵「陈太」，更曝光有新游艇，内部装潢极尽奢华，可见生活优渥，财力雄厚。

相关阅读：40岁元祖《东张》女神杀入上流圈！获TVB主席夫人关照 一个动作彰显超然地位

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
17小时前
大律师陆伟雄提醒市民，接获怀疑追债电话时应向相关机构查证。
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
港闻
2026-01-23 03:00 HKT
金价狂飊 饰金每两升至5.5万 80后太太心思思卖嫁妆「非常心动！」 专家吁留意两大因素
投资理财
6小时前
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
好去处
19小时前
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
影视圈
16小时前
网传地球将「失重7秒」恐致四千万人死  NASA咁讲
网传地球将「失重7秒」恐致四千万人死  NASA咁讲
趣闻热话
1小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
影视圈
21小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT