车银优被网民嘲讽为「逃税天才」 广告被抽代言割席 母亲公司获证于2022已注册登记

韩团ASTRO成员兼「脸蛋天才」车银优日前被爆濒借母亲的公司逃税达200亿韩圜（约1.06亿港元），刷新韩国艺人逃税金额，其形象瞬间破灭，网民现称呼他为「逃税天才」。

国税厅质疑车母公司是空壳公司

今日韩媒报道指车银优母亲开设的经理人公司「Cha’s Gallery」，与ASTRO所属的Fantagio娱乐一同管理车银优的收入，2024年9月，母亲被指将公司改名为「The Annie」，并将公司由「有限公司」，改为「有限责任公司」，公司地址亦改至车银优父母在江华岛经营的鳗鱼餐厅。法律界人士表示车银优及父母此举明显有逃税之嫌，超过一定规模的「有限公司」要接受定期的外部审计，公开财务报表，但「有限责任公司」没有类似的义务披露财务记录。而据指江华岛被归类为「增长管理区」，在该地区经营的企业和公司，可避免如其他地方被征收高额购置税。国税厅因车母将公司迁至江华岛，而惹起当局关注。国税厅质疑车母的公司是空壳公司，若以此判定成立，车银优原本应适用的个人所得税率约45%，但透过分散收入至其他公司，通常公司被征收约20%左右的税率，等同为车银优「省下25%的税款」。

Fantagio娱乐表示无法确定

不过，「The Annie」今日获证是已于2022年6月15 日以「大众文化艺术企划业」名义注册登记，登记地址为京畿道金浦市通津邑，并不是传闻所指的鳗鱼餐厅。Fantagio娱乐相关负责人今日接受《每日经济Star Today》采访时，仅表示：「无法确认。」此外，车银优被代言的银行割席，抽起广告，据指车银优是顶替金秀贤任代言人，结果二人都出事。昨日，车银优已被另一护肤品牌删除广告。