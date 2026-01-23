90年代两大女神曝光深厚闺密情 49岁玉女天后借住好友豪宅素颜煞食 同嫁外国人婚姻美满

51岁的杨采妮自2013年与新加坡籍邱韶智结婚，诞下双胞胎儿子，已淡出幕前多年，并定居当地。杨采妮近日在社交平台发文，透露好友梁咏琪（Gigi）借住其家中，引起不少网民好奇。

杨采妮曝光家居

杨采妮昨日（22日）在IG分享近照，见到家居环境外，又有爱犬哥基「Faith」及儿子出镜，当中更有一张素颜的梁咏琪合照，二人坐在在沙发上头贴住贴，而脚下见到两只可爱的狗狗围绕。

杨采妮透露：「前阵子Gigi来家里住了几天，一进门就被我家Faith Faith热情款待——明明是个听到打雷就钻厕所的胆小鬼，见到Gigi却像遇到老朋友一样寸步不离地跟著撒娇讨亲亲。看著Faith Faith现在这样活泼亲人，不禁想起她刚来家里时的样子」。

梁咏琪西班牙探亲

梁咏琪与杨采妮当年差不多时间入行，二人建立深厚情谊，就算杨采妮移居新加坡多年，仍会尽量抽时间见到。早前刚陪老公返西班牙家乡探亲的梁咏琪，马不停蹄回港为主演的励志足球电影《逆转上半场》宣传。难得抽出空档，便去探杨采妮，可见二人感情亲密如家人。

梁咏琪获赞有气质

此外，有网民日前在日本南青山偶遇梁咏琪：「在南青山遇到梁咏琪！跟她对到眼时整个惊呆了，脸好小好漂亮好有气质！而且我脑中一直响起短发那首歌。」不少网民大赞其冻龄美貌让人惊艳：「Gigi真的好美」。

