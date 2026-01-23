90年代两大女神曝光深厚闺密情 49岁玉女天后借住好友豪宅素颜煞食 同嫁外国人婚姻美满
更新时间：18:00 2026-01-23 HKT
发布时间：18:00 2026-01-23 HKT
发布时间：18:00 2026-01-23 HKT
51岁的杨采妮自2013年与新加坡籍邱韶智结婚，诞下双胞胎儿子，已淡出幕前多年，并定居当地。杨采妮近日在社交平台发文，透露好友梁咏琪（Gigi）借住其家中，引起不少网民好奇。
杨采妮曝光家居
杨采妮昨日（22日）在IG分享近照，见到家居环境外，又有爱犬哥基「Faith」及儿子出镜，当中更有一张素颜的梁咏琪合照，二人坐在在沙发上头贴住贴，而脚下见到两只可爱的狗狗围绕。
相关阅读：杨采妮激罕曝光双胞胎儿子近照 新加坡复式豪宅度过温馨圣诞节 室内摆放「赛车场」
杨采妮透露：「前阵子Gigi来家里住了几天，一进门就被我家Faith Faith热情款待——明明是个听到打雷就钻厕所的胆小鬼，见到Gigi却像遇到老朋友一样寸步不离地跟著撒娇讨亲亲。看著Faith Faith现在这样活泼亲人，不禁想起她刚来家里时的样子」。
梁咏琪西班牙探亲
梁咏琪与杨采妮当年差不多时间入行，二人建立深厚情谊，就算杨采妮移居新加坡多年，仍会尽量抽时间见到。早前刚陪老公返西班牙家乡探亲的梁咏琪，马不停蹄回港为主演的励志足球电影《逆转上半场》宣传。难得抽出空档，便去探杨采妮，可见二人感情亲密如家人。
梁咏琪获赞有气质
此外，有网民日前在日本南青山偶遇梁咏琪：「在南青山遇到梁咏琪！跟她对到眼时整个惊呆了，脸好小好漂亮好有气质！而且我脑中一直响起短发那首歌。」不少网民大赞其冻龄美貌让人惊艳：「Gigi真的好美」。
相关阅读：梁咏琪飞西班牙探年迈老爷 赴巴塞主场开Live带《逆转上半场》小演员隔空朝圣
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT