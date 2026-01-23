Tyson Yoshi澳门骚孖王嘉尔首唱《Deadend》 张敬轩够Dope再任嘉宾

独立歌手Tyson Yoshi于1月24日至25日首度登陆澳门开骚，举行一连两场的《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》。网友早于个多月前竞猜是次Tyson澳门骚的嘉宾名单，好友Gareth T.（汤令山）及「亚洲男神」Jackson Wang（王嘉尔）分别于24及25日担任嘉宾；同时热烈期待Tyson与Jackson「两Son合体」，齐齐「晒胸肌唱情歌」，Tyson、Jackson会在尾场首唱新歌《Deadend》。

够Dope组合

向来宠粉的Tyson准备的「尾场限定惊喜」更将打孖上，继香港尾场后，澳门尾场再度邀得「大佬轩」张敬轩任嘉宾，其实两人早在社交网站暗示会在澳门合体献唱《By my side》，眼利的Fans高呼这个组合「Dope（Hip-Hop文化中的代表超棒）」，笑言要著两条裤过大海。当Tyson在社交网站上载与「大佬轩」在香港站合唱《By my side》的片段，并说：「25号澳门见！」后，留言区随即起哄：「25号会唔会太Jeng呀」、「上次香港尾场睇过合唱版，好X正呀」，「又轩公又Jackson会唔会Dope呀？著两条裤都搞唔掂㖞」反应热烈。

Tyson对此表示：「大家都知道我最近跟『喉』有缘，今次再邀请『大佬轩』大驾光临，当然是因为上次玩得『唔够喉』，虽然『大佬轩』在香港尾场挑战了两次『插水』，我自觉可以解锁他更多可能性！」对于再任Tyson演唱会嘉宾，张敬轩留言提醒Tyson ：「今次唱唔该着返件衫，唔好冻亲。」续表示：「看到Tyson上载了香港站的合唱片段，勾起起很多开心回忆，例如玩『插水』时被偷摸，我开骚也未试过如此『益街坊』！我也很喜欢跟Tyson的歌迷互动，真诚又有趣，期待星期日再跟大家一起狂欢。」