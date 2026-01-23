张佳添自爆与甄采浠「曾经有交往过」 中年浪子单身多时盼有缘人出现

55岁《中年好声音4》评审张佳添去年爆出与45岁《爱．回家之开心速递》饰演「高小姐」的甄采浠（Carisa）约会，二人搭肩同行，又疑似一杯咖啡两份饮，被传拍拖一年，最终张佳添用「膊头之交」回应绯闻。不过张佳添昨日（22日）在社交网撰长文，自称「情场浪子」、「中年烂花生」。

张佳添甄采浠恋人未满

张佳添因在港铁与疑似新欢聊天，发文澄清二人关系，并首度自爆与甄采浠「曾经有交往过」。张佳添提到与前名甄咏珊的甄采浠：「我们是互相欣赏和关心的好朋友，甚至有过朋友以上，恋人未满的阶段，但从来没有建立到男女朋友关系。所以虽然我哋曾经有交往过，但肯定没有发展到那地步。另外当时我称她为『膊头之交』，只系谂住懒风趣搞个gag，不过原来turned out 真系一个好烂嘅gag， 大家真系笑完或取笑完就算吧」。

张佳添对于感情生活，自称已单身多年，兼百分之二百自由奔放：「熟悉添sir的朋友都知道我离婚之后多年，做人态度一直就是『少少风流而不下流』的冇脚雀仔，就连中年好声音节目里都称我为『浪子情人』，我亦好可能下辈子就会这样自由奔放的渡过。」

张佳添揾大树歇一歇

张佳添又打趣呼吁等人收服「中年浪子」：「如果世间真的有任何有爱心和美貌智慧的女士可以俘虏呢个中年单身麻甩浪子的『芳心』，亦真心希望她可以有一日出现在我生命。因为有时都觉得个森林虽然又大又有趣好玩，但如果真系能够揾到一棵茂盛的大树歇一歇，浪子不再，可能会系更香甜的花生？」

