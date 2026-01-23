陈展鹏美国登台揾银女儿冇份去 单文柔忆坐飞机痛苦经历耳仔受罪

陈展鹏与太太单文柔、邓丽欣（Stephy）、周吉佩、陈百祥（叻哥）、杨秀惠、杨爱瑾（Miki）等今晚（22日）出席「保良局周年慈善餐舞会」。

「笨猪跳？唔使谂！」

陈展鹏透露农历年会到拉斯维加斯登台，并带同太太同行，女儿陈诺瑶（Quinta）无份去。在旁的太太单文柔笑指︰「上次同个女搭飞机四个钟，佢就呼喊300次，知道到美国搭飞机要十几个小时，宁愿留佢喺香港陪外婆。」陈展鹏笑说：「女儿好叻，揾到自己乐趣。」谈到难得到拉斯维加斯，可会到赌场发新年财？陈展鹏指太太有横财运，单文柔则谦称玩老虎机「耍家」，但未试过中大奖。

谈到女儿可有要求买礼物给她？陈展鹏笑言︰「未有，点都会买礼物畀佢。」，续说：「之前同女儿到迪士尼乐园玩，佢开始够高玩机动游戏，每一项玩五次！玩到我都觉得︰『系咪真系要玩咁多次』？」问女儿长大后要玩「笨猪跳」，可会陪玩？他笑说：「我唔会畀佢跳！我老婆都唔会畀我跳！」