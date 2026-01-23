周吉佩工作量增欲中山珠海置业 去年难捞明言「事倍功半」

周吉佩（22日晚）出席「保良局周年慈善餐舞会」，同场还有支喾仪、李金凯、龙婷、刘洋、陈展鹏与太太单文柔、邓丽欣（Stephy）、陈百祥（叻哥）、杨秀惠、杨爱瑾（Miki）等等。

儿子8岁生日游深圳

周吉佩（吉吉）称22日是儿子Jasper正日8岁生日，他在生日蛋糕上添置儿子喜欢的玩具。周吉佩表示儿子的生日愿望是去旅行，今个星期就会魏嘉信一家游深圳。谈到可想在内地置业？吉吉笑指太太叫他要努力赚钱，他早阵子到中山工作，顺道向当地朋友了解楼市，大赞由香港到中山只需1.5小时，并笑说：「不过香港层楼都未供完，（置业）中山、珠海系首选地方。」

提到农历年，吉吉明言︰「2025年过得几辛苦！」以「事倍功半」来形容，望2026年「事半功倍」，「今年一月的工作量比上年好。」问过年可以加鲍鱼庆祝？他笑说：「好易！睇吓要几多头，青鲍可以。」