邓丽欣揾男友做模特儿绘人像画 感情稳定冇胆「试婚」
更新时间：12:15 2026-01-23 HKT
发布时间：12:15 2026-01-23 HKT
邓丽欣（Stephy）、杨爱瑾（Miki）、陈展鹏与太太单文柔、周吉佩、陈百祥（叻哥）、杨秀惠等（22日晚）出席「保良局周年慈善餐舞会」。
画作筹得20万善款
邓丽欣早前第一次举办个人画展，还把其中一幅画作《芬兰的冬夜The winter night in Finland》作慈善拍卖，她表示以六位数字作底价，望善款数字越多越好，最后作品为保良局筹得港币20万善款。邓丽欣形容绘画之初心，从未打算卖画作，为了慈善则无问题，又指好姊妹都有睇中其画作。谈到擅长画那一类型画作？邓丽欣指最喜欢画人像画，叫过男友做模特儿？「相信叫到佢，佢都愿意。」提到农历年将至，她指过年后有大大小小工作，包括拍电影、音乐，「同埋未做过嘅嘢。（你未试过结婚）呢啲嘢唔可以乱试，要认认真真！」
