陈自瑶13岁女儿恋情曝光 王浩信罕见夫妇同心考虑采法律行动保护

两届视帝王浩信与陈自瑶（Yoyo）2011年结婚，翌年诞下女儿王靖乔（QQ），虽然一家三口近年鲜有同框，但二人的13岁囡囡近日被爆情窦初开，王靖乔的正面样更在网上流传，令身为父母的王浩信与陈自瑶罕有口径一致，开腔保护女儿。

陈自瑶女儿删男友相

王浩信与陈自瑶近年屡传婚变，之后未有再公开一家三口相，二人与囡囡分开合照，都会将王靖乔的样子用方法遮掩，可见多年来对囡囡相当保护。不过近日有网民在社交平台曝光王靖乔的照片，又流出王靖乔与男友Julian的合照，当中有锡面锡嘴相，被爆料后，王靖乔火速移除男友照片及换帐号头像。

相关阅读：陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私

陈自瑶亦就女儿恋情曝光，曾开腔回应：「谢谢大家关心！亦希望大家能理解，每个孩子的成长都需要空间和隐私，请尊重我女儿作为一个普通青少年的权利，让她能在不受舆论压力的环境中成长！谢谢。」

王浩信开工仍关注女儿

而刚在珠海开机，正在内地开工拍摄网络电影《香港奇案》的王浩信，接受传媒访问时回应，因为照片属于女儿的私人帐户，在未经过囡囡的同意下公开其私人照片，「我哋依家会考虑采取法律行动」，至于其他问题暂时不作回应。

相关阅读：TVB「人夫视帝」北上长住跟家人分隔两地 被捕获颓爆吸烟心事重重 明显消瘦令人担心