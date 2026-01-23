Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨秀惠一脚踢凑仔女兼打理美容生意 向陈茵媺请教点样一打三

更新时间：11:45 2026-01-23 HKT
发布时间：11:45 2026-01-23 HKT

杨秀惠（Vivien）及陈百祥夫妇昨晚（22日）出席「保良局周年慈善餐舞会」，久未在公开活动出现的杨秀惠，育有两女一子，未有打算「封肚」。

对宏福苑世纪火灾仍感心悒

Vivien专注照顾子女及打理美容生意，虽照顾小孩好忙，不够时间休息，她倒是认为陪伴子女成长是一件开心事，笑说：「仔女啲功课系我教，每次都同自己讲要有耐性慢慢教，因为佢哋仲细。」并指久久未有演出，「未有戏瘾。」称子女在家好少睇电视，并不知道母亲是一位演员。谈到可有带埋子女约圈中妈妈级好友聚会？Vivien指会跟好友陈茵媺、余香凝及谭凯琪聚会，「大家嘅仔女年龄相近，不时约见面一齐玩。」续说：「陈茵媺有三个仔女，好忙，而家我都明白点解咁忙，所以经常会请教佢，时间要点样分配。」

另外，提到大埔宏福苑发生火灾，她捐款100万支援灾民，Vivien说：「希望帮到佢哋，虽然仔女太细未必知道发生乜事，我睇到新闻真系好心悒，尽自己能力，帮到就做。」

