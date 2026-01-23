陈百祥与曾志伟谭咏麟情未变︰练波有见面 爆周星驰唔敢拍戏原因

陈百祥（阿叻）与黄杏秀、陈展鹏和单文柔、邓丽欣（Stephy）、周吉佩、杨秀惠、杨爱瑾（Miki）等（22日晚）出席「保良局周年慈善餐舞会」。

恭喜古天乐《寻秦记》大卖

阿叻对于好友好友曾志伟辞任TVB总经理一职，他形容是迟早问题，又自认出于「爱之心」，皆因出身于TVB，指TVB不能一直蚀钱，「我鼓励佢哋之后，佢哋就落地大湾区，开始接大湾区广告。」续说：「好似我哋球队咁到内地揾食，成队球队踢表演赛，又做直播，连陈国锋都开演唱会，菊梓乔忙到喺上面未能回港，我咪开心啰！」阿叻坦言现今艺人曝光不用靠电视台，皆因科技进步，既有有网上平台又有人工智能，也可以利用各大小平台揾生意。

谈到可有约曾志伟踢波？阿叻笑言两人有练波， 又认早前踢波受伤，「通常系对家受伤。」续说：「12个月我都系伤一次，对手通常11个月都受伤！所以佢哋唔系好肯同我踢波。」提到早前艺能娱乐40周年晚宴未见他出席，阿叻指不在港，故未有受邀；此事引发网民猜测他跟谭咏麟的兄弟情大不如前，阿叻：「我同佢几十年老友，唔使讲呢啲嘢！我哋成日出嚟练波见面。」

提到曾志伟明言会重返影坛拍戏，他说：「最好啦！（有机会合作？）我谂电影真系非常之难弹返上去，你睇周星驰咁多年都唔敢出一套戏，而家最坚持𠮶个叫古天乐，我真系恭喜佢，好彩《寻秦记》卖得。」阿叻又指现在拍戏，到电影上画，要一后时间才有机会回本，反而在网上直播带货能够轻松赚钱。