51岁「硬朗男星」确诊罹患血癌  宣布无限期停工  弃影从政变党魁一生传奇

曾以电影《大逃杀》中「川田章吾」一角深植人心的日本前男星、现任「令和新选组」党魁山本太郎，于1月21日投下震撼弹，宣布因罹患恶性血液癌症「多发性骨髓瘤」前期，决定辞去参议员职务，并无限期停止政治活动，令日本政坛及广大粉丝震惊不已。

山本太郎影坛转战政坛

现年51岁的山本太郎，1991年以舞蹈比赛踏入演艺圈，活跃于影视界，曾演出《热力十七岁》、《金田一少年之事件簿》等多部知名作品，并以《MOON CHILD》等片获得电影奖项肯定。

山本太郎竖立反建制形象

然而，2011年东日本大地震后，他毅然投身反核运动，并于2013年成功当选参议员，自此弃影从政。 2019年，他更成立「令和新选组」并担任党魁，以其鲜明的反建制形象，成为日本政坛极具话题性的人物。

山本太郎健康亮红灯

山本太郎透过官方YouTube频道说明，去年秋天健康检查时发现罹病，虽仍处于前期，不需立即化疗，但若病情恶化，恐有性命之虞。 他坦言，过去总自诩为「心理怪物、体力怪物」，长期过度勉强自己、承受庞大压力，或许是健康崩溃的关键。 如今深刻体会到「现实中并不存在那样的人」，为了守护自己的生命，必须辞去职务，专心休养。

山本太郎暂别非放弃

尽管宣布无限期停工，山本太郎仍向支持者温情喊话，强调「心里是有打算要回来的」，展现对未来的复出决心。 面对无法完成任期的遗憾，他也诚挚地向选民及工作伙伴道歉。 消息一出，各界纷纷涌入祝福，期盼这位斗士能早日战胜病魔，重返他所热爱的舞台。

