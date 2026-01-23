Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

51岁「硬朗男星」确诊罹患血癌  宣布无限期停工  弃影从政变党魁一生传奇

影视圈
更新时间：11:00 2026-01-23 HKT
发布时间：11:00 2026-01-23 HKT

曾以电影《大逃杀》中「川田章吾」一角深植人心的日本前男星、现任「令和新选组」党魁山本太郎，于1月21日投下震撼弹，宣布因罹患恶性血液癌症「多发性骨髓瘤」前期，决定辞去参议员职务，并无限期停止政治活动，令日本政坛及广大粉丝震惊不已。 

山本太郎影坛转战政坛

现年51岁的山本太郎，1991年以舞蹈比赛踏入演艺圈，活跃于影视界，曾演出《热力十七岁》、《金田一少年之事件簿》等多部知名作品，并以《MOON CHILD》等片获得电影奖项肯定。 

相关阅读：前童星意外枉死街头终年33岁  被拖行一个街口惨死  警方公开CCTV曝光生前最后画面

山本太郎竖立反建制形象

然而，2011年东日本大地震后，他毅然投身反核运动，并于2013年成功当选参议员，自此弃影从政。 2019年，他更成立「令和新选组」并担任党魁，以其鲜明的反建制形象，成为日本政坛极具话题性的人物。 

山本太郎健康亮红灯

山本太郎透过官方YouTube频道说明，去年秋天健康检查时发现罹病，虽仍处于前期，不需立即化疗，但若病情恶化，恐有性命之虞。 他坦言，过去总自诩为「心理怪物、体力怪物」，长期过度勉强自己、承受庞大压力，或许是健康崩溃的关键。 如今深刻体会到「现实中并不存在那样的人」，为了守护自己的生命，必须辞去职务，专心休养。 

山本太郎暂别非放弃

尽管宣布无限期停工，山本太郎仍向支持者温情喊话，强调「心里是有打算要回来的」，展现对未来的复出决心。 面对无法完成任期的遗憾，他也诚挚地向选民及工作伙伴道歉。 消息一出，各界纷纷涌入祝福，期盼这位斗士能早日战胜病魔，重返他所热爱的舞台。

相关阅读：吸毒男星曝光入狱4年监房生活 12名狱友一房轮流解决生理需要 自爆一原因无法自然排出

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
22小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
22小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
2026-01-22 11:46 HKT
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
20小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
20小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
19小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
钟镇涛章小蕙30岁女儿高调公开恋情 一动作证极甜蜜黐缠 生母早前曾力数阿B
钟镇涛章小蕙30岁女儿高调公开恋情 一动作证极甜蜜黐缠 生母早前曾力数阿B
影视圈
20小时前
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选
政情
3小时前