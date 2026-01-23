Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

60岁刘嘉玲「真实素颜照」震撼流出  尽显真实年龄感仍旧高贵  陪梁朝伟首映晒17年恩爱

影视圈
更新时间：10:00 2026-01-23 HKT
发布时间：10:00 2026-01-23 HKT

60岁的影后刘嘉玲与老公梁朝伟结婚多年，一直是演艺圈中的模范夫妻，恩爱之情羡煞旁人。近日，梁朝伟主演的新片《寂静的朋友》于瑞士苏黎世举行全球首映礼，刘嘉玲再次化身「跟得夫人」，陪伴丈夫远赴当地，而她一系列被粉丝捕获的素颜照，更是在网上掀起热议。

影后素颜显真实年龄感

由于在瑞士没有公开活动，刘嘉玲的打扮相当轻松随意。有大量粉丝在街头偶遇这位影后，并成功拍下合照。从网民分享到小红书的照片可见，刘嘉玲穿着牛仔裤配短款皮草外套，头戴毛帽，脸上仅架著一副太阳眼镜，完全是素颜示人。

刘嘉玲真素颜彻底曝光

虽然气场依旧，但卸下妆容的刘嘉玲，其真实状态与平日镜头前完美无瑕的颜值确实有颇大分别。在近距离的自拍中，可以清晰看到她脸上出现了符合年龄的岁月痕迹，皮肤出现了不少疑似「粒粒」的阴影与纹理，法令纹亦相当明显深刻。尽管如此，刘嘉玲面对热情的粉丝却来者不拒，大方合影，态度非常亲民。

梁朝伟儒雅现身首映

另一边厢，男主角梁朝伟在首映礼上则是一贯的帅气儒雅。他以黑色高领衫搭配灰色马甲和牛仔裤，显得状态极佳。不过，向来内向社恐的他，在台上拿著麦克风时，仍被网友笑指「看起来有点紧张」。

梁朝伟刘嘉玲性格互补缔结良缘

这次夫妻二人瑞士之行，再次印证了他们17年不变的深厚感情。一个是事业上的影帝，一个是生活中的女王，两人一内一外的互补性格，成就了这段「天造地设」的姻缘。

