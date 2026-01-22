Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB小花做运动激晒低超胸火辣身材 诱人作品竟由前港姐冠军操刀 离巢后继续富贵生活

更新时间：23:00 2026-01-22 HKT
发布时间：23:00 2026-01-22 HKT

现年37岁的歌手谭嘉仪（Kayee），去年3月宣布离巢TVB结束14年宾主关系，转以独立歌手发展，依然过着富贵生活，经常周游列国，最近还与朋友跟教练学打网球。近日谭嘉仪在IG晒出一辑超低胸的网球造型靓相，大晒火辣身材，向粉丝送暖！

谭嘉仪：有少少成功感

最近才接触网球的谭嘉仪，不时分享学习过程，日前她发文表示自己的球技已有很大的进步，并写道：「Love Tennis， Practice makes perfect！由一开始完全打唔到个波，到依家起码都掂到，觉得好大进步，有少少成功感，继续努力练习。」照片中的谭嘉仪亳不吝惜身材，在寒冷的天气下仍以白色运动bra top再配白色短裙上阵，展示出其迫爆而又火辣的身材，向粉丝派福利，相当吸睛！而靓相的背后，原来是由另一位其好姊妹、2022年的港姐冠军林钰洧拍摄，谭嘉仪亦有在留言多谢对方：「辛苦晒美女摄影」。

谭嘉仪零收入要「𢱑」捞

曾赴纽西兰留学的谭嘉仪，2011年以交换生身份回流香港，于香港大学修毕最后一年的课程，同年报名《超级巨声3》，获得季军后加入娱乐圈。谭嘉仪曾在访问中自爆，刚入行时经历过两年没有工作，维持一年零收入，为争取工作机会，试过敲监制房门「𢱑」工作。她坦言因为读书时有积蓄，加上与家人同住，可以悭钱。但近年被指生活富贵，经常晒名牌手袋外，搬离村屋进驻千万海景豪宅，出入以名车代步，周游列国，过着奢华生活。

