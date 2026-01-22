Jeremy到场先知拍档缺席 193神隐记招疑被雪 Ivy So力撑唔难相处

ViuTV竞技游戏节目《骰界》的一班主持李骏杰（Jeremy）、苏雅琳（Ivy So）、雷濠权（Jason Loi）、吴冰、吴肇轩等，今日（22日）到观塘宣传；不过，主持之一的郭嘉骏（193）则缺席，引起外界猜测，是否他与ERROR经理人内讧而导致被雪藏有关。

未感193火爆

对于193被雪藏一事，Jeremy受访时称「真的不知道」，来到现场才知他未有出席，希望稍后能6个人齐人宣传及约埋一齐欣赏这个节目。Ivy也表示来到才知193不在，并不清楚对方的行程。吴肇轩帮口说：「怎会有这种事（雪藏）？娱乐圈大家庭人人有爱，（没有听过雪藏吗？）他太高被门口撠住，门2米高而他高度有193，（你指他在雪柜门入面撠住？）是门口那些门，我经已答得很好，你们（记者）不要这么过分，这事与我无关！」

问到拍摄节目时193是否很难相处？Ivy并不认为，「就算他蛊惑也遵守规则，做他的队友是很安心。」Jeremy再帮口：「那些只是节目效果，观众不要相信萤幕角色，私下的他好够朋友，（拍摄时他没有火爆一面吗？）未去到火爆，大家就像小学生玩背叛。」吴肇轩称193容易相处，每次拍完节目后也顺路载他回家。

193日前生日，问三人可有相约庆祝？三人均说没有，Ivy表示：「我是那种生日也不庆祝的酒肉朋友。」吴肇轩续指︰「不知道大家几时生日，大家只是智商朋友。」

Jeremy想挑战新男团舞技

《全民造星VI》新男团即将出道，Jeremy表示有听过，惟不清楚具体情况，「不知道多少人，不清楚会做甚么。」续说︰「这是开心事，有师弟，有一班小朋友要去照顾。」问怕不怕成为竞争对手？他说：「没办法惊，无论哪一间公司也会陆续有新人，与其担心不如做好自己。加上是同公司，相处像家人。」又称感觉不到资源受限，形容MIRROR及各成员工作已经安排妥当，并表明想与该新男团合作，「想挑战一下他们的舞技。」

此外，早前吴肇轩质疑网上古天乐的Threads帐户是假，引来本尊亲身证实。问到是否夹埋演一场戏制造效果？吴肇轩解释早些时间为《寻秦记》谢票场担任司仪时，有问古天乐要不要玩吓，怎知当晚他真的现身亲身证实，他说：「我是Threads看更，有人入门口，当然要试一试拿不拿到利是！（宣传效果不错？）对！」而对于麦子乐在网上放负一事，吴肇轩表示「不知道」，问可有关心对方？他指大家相识多年，「其实圈中九成人也面对工作大减的问题，有缘份我会关心一下他。」