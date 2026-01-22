Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

39岁「男飞跃」小生铺路转行？进军珠海「开学校」做老板 密谋扩充版图创商业王国

影视圈
更新时间：17:06 2026-01-22 HKT
发布时间：17:06 2026-01-22 HKT

现年39岁、入行已20年的TVB男艺人马贯东，近年事业稳步上扬，继于《那些我爱过的人》首度担正男一后，更凭《破毒强人》夺得「飞跃进步男艺员」，演技备受肯定。不过，马贯东似乎未满足于演员的身份，他早前考获宠物美容师牌照，近日更荣升老板，宣布其有份投资的宠物美容学校于珠海盛大开业，正式进军内地市场！

马贯东进军内地有老板风范

从马贯东分享的影片可见，荣升做「校长」的他当日状态大勇，一身简约时尚的黑色外套配白T恤，发型俐落，显得精神焕发，充满老板兼校长的风范。其学校门外摆满了祝贺花篮，并与一众合作伙伴举行剪彩仪式，现场五彩纸屑纷飞，场面相当热闹，尽显开业盛况。

马贯东主持「开缸仪式」

为表诚意，马贯东更亲自主持「开缸仪式」，为一只可爱的黑猫洗澡。片中他亲自操刀，手势纯熟又温柔，对待猫咪极具耐性，尽显其专业资格，证明他并非单纯挂名投资，而是事事亲力亲为。事实上，马贯东的专业技能早已在圈中闻名，曾为视后佘诗曼、陈炜、郭晋安、张曦雯、周嘉洛等多位红星的宠物服务。

马贯东铺路转行？

虽然演艺事业蒸蒸日上，但马贯东亦展现出非凡的生意头脑。他受访时透露，珠海只是业务版图的第一站，未来有计划继续在内地其他地区投资，目标是将生意越做越大。入行多年，虽然演技出色，但离一线红星的地位总有距离，如今他积极开拓副业，并有如此周详的发展大计，不禁令人猜想他是否正为未来铺路，准备转型为商界精英？

