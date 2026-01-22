Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Stanley闻姜涛转会︰言之尚早 未听过Alton有个同母异父家姐 Marf为悭钱揾男友影相

影视圈
更新时间：17:15 2026-01-22 HKT
发布时间：17:15 2026-01-22 HKT

Stanley（邱士缙）、邱彦筒（Marf）、Lyman（香胤宅）及葛绰瑶今日到太古城出席宣传活动。Marf于台上表示，正烦恼3月在麦花臣场馆个人演唱会，要找那些朋友帮手，Stanley表示乐意担任表现嘉宾，Marf︰「是否需要收钱！」

Tiger系「放飞机」嫌疑人

Ｍarf受访时，问其演唱会要找免费帮手，可揾男友林家熙（Locker）？Marf称经已找他为个唱作摄影记录，「那我便能悭一点钱，双方互相帮助，我帮他化妆，他帮我影相，（他的作品水准如何？）一开始找他工作时只是请食饭，有水准的便会付钱，不过是友情价！」Stanley大有同感地称，影相这回事是每名男朋友的求生技能。

有传姜涛约满后，有意转投其他公司？Stanley笑言：「终于问到我了！像AK所说『风穴来空』。我未有听闻，也没有跟姜涛谈论，内部没有任何消息关于这件事的；（合约）还有两、三年时间，不用那么紧张，言之过早。」问到可有其他公司向他招手？他笑称「没有」，「我不是英超球员，无法转会。」此外，有传前TVB艺员钟煌（前名钟文姚）是王智德（Alton）的同母异父姐姐，Stanley表示「不知道」，称未听Alton说过；随即大赞Alton刚于星期日完成10公里跑赛事「好叻仔」，又估计Alton所指「放飞机」的兄弟是Tiger（邱傲然），「近排Tiger经常跑步，跑得好快，可能Tiger惊跑得快过Alton啦！」

另外，喜欢在网上购买日常用品的Marf指，爱买不同品牌的纸巾回家试验，「家中塞满了一柜桶纸巾，我是纸巾狂！」至于Stanley的女友是否疯狂网购之人？他大赞女友是悭家，「之前在日本机场，她在免税店看上买一个手袋，她觉得家中已经有几个手袋，不可冲动，她好叻！她经常对我说，叫我把钱交给她看管。（悭家女友娶得过？）我也是这样想。」

Stanley（邱士缙）、葛绰瑶、邱彦筒（Marf）、Lyman（香胤宅）出席太古城宣传活动。
