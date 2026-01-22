Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁朝伟刘嘉玲现身巴黎时装骚成集邮景点 GD铉辰今晚亮相慈善晚宴

影视圈
更新时间：14:15 2026-01-22 HKT
发布时间：14:15 2026-01-22 HKT

昨日在巴黎举行的时装骚继续星光熠熠，梁朝伟与刘嘉玲都有亮相Dior时装骚，同场旳还有韩团Stray Kids成员铉辰、SEVENTEEN成员Mingyu、Super Junior-M成员Henry等等。

梁朝伟发挥「I」人本色

《吸血新世纪》男星罗拔柏迪臣（Robert Pattinson）、Taylor Swift旧爱Joe Alwyn、《格雷的五十道色戒》Jamie Dornan、日本电影《国宝》男星吉泽亮与横滨流星、《东京复仇者》北村匠海也有玩身；当中泰星Mile及Apo四围跟其他明星集邮；Mingyu亦害羞问梁朝伟能否合照，嘉玲与Henry则有倾有讲，伟仔只在旁边守候，相关画面登上热搜。

另外，铉辰与队友Felix、G-Dragon等今晚将亮相由法国第一夫人主办、在巴黎举行的Le Gala des Pièces Jaunes慈善晚宴，为「法国医院基金」筹款，除了韩星外，歌手Christina Aguilera、A$AP Rocky、Mika等亦会出席。

