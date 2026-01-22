Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

91岁罗兰三日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶网民惊讶似「两母子」

影视圈
更新时间：12:30 2026-01-22 HKT
发布时间：12:30 2026-01-22 HKT

91岁的罗兰以往不时与胡枫结伴出席友人聚会，一度传出谱「暮年恋」，最终胡枫称是「美丽的误会」，无损二人友谊，但今1月胡枫生日与大批圈中人庆祝，独欠好友罗兰。罗兰自去年不慎在家中跌倒后，要靠拐杖出入，张国强昨日（21日）在社交网分享罗兰合照，曝光其近况。

罗兰张国强相约饮茶

张国强昨日在IG分享与罗兰饮茶的合照，见到三张相中，罗兰与张国强摆出心心、托腮、嘟嘴表情及姿势，表现活泼。张国强留言：「和罗兰姐喝茶～她认真教我如何摆姿势拍照」。

相关阅读：胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因

不少网民见到罗兰的近照精神状况非常好，感到安心留言：「哇！好久不见，罗兰姐」、「坚强的senior」、「好得意呀」，还有网民搞笑指二人：「你（妳）们有点像两母子。」

罗兰曾入医院8日

罗兰早前透露数月前在家中跌伤，因朝早屋企电话响，自己又心急出去听电话，不小心「成个人挞咗喺厅」，当时因痛到无法自行站立，便由工人召救护车送她入医院，最终要留医8日，又由于年纪大需要较长时间康复。

相关阅读：91岁罗兰疑低调离巢TVB 艺员资料于官网消失 曾在家中跌倒留医8日惹忧心：需较长时间康复

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
6小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
16小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
23小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
19小时前
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
影视圈
14小时前
01:41
格陵兰之争｜特朗普多次将格陵兰误称冰岛 称美国将永久参与格岛矿产权益
即时国际
6小时前
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
4小时前
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
13小时前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT