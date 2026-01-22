Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第46届金草莓奖公布提名名单 《白雪公主》、《世界大战》同获6项提名 杨紫琼首次入围最烂影后

更新时间：11:15 2026-01-22 HKT
发布时间：11:15 2026-01-22 HKT

以选烂片驰名的「第46届金草莓奖」昨日公布提名名单。迪士尼经典动画真人版《白雪公主》（Snow White），以及与2005年电影《强战世界》一样改编自H.G.威尔斯（H.G. Wells）名著的新版本《世界大战》（War of the Worlds），同获6项提名，成为获得最多提名的作品。两片同入围最烂电影、最烂重拍/山寨/续集电影、最烂导演等奖项。此外，单就是《白雪公主》中的AI版七个小矮人就连获最烂男配角和最烂银幕拍档提名。《世界大战》的Ice Cube则入围了最烂影帝，他与片中的变焦摄影机亦获提名最烂银幕拍档。

多位奥斯卡得奖者获提名

更令人惊讶的是今届竟有多位奥斯卡得奖者获提名，当中包括金像男配角谢勒力图（Jared Leto）凭《创战纪：战神降临》入围最烂男主角，金像女配角Ariana DeBose凭《狠狠爱》（Love Hurts）入围最烂女主角；金像影后妮妲莉宝雯（Natalie Portman）和杨紫琼分别凭《不老泉说》（Fountain of Youth）和《星空奇遇记：31区》（Star Trek：Section 31）入围最烂影后；金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）凭《枪手》（Gunslingers）获最烂男配角提名；连曾两夺奥斯卡的罗拔迪尼路（Robert Deniro）都凭借在《黑道中人》中分饰孖生兄弟，获得最烂银幕拍档提名，可谓老猫烧须！

