50岁女星胃癌末期惊传糖尿病前期 曾花逾百万医病无数次在鬼门关前徘徊

广告模特儿出身的台湾艺人唐玲，入行后曾拍过写真，再发展为演员和主持人，本来演艺事业发展顺利，但在2019年被诊断出胃癌第四期，历经8次化疗，手术切除三分之二的胃，不料2022年复发，癌细胞转移至子宫及卵巢，再度接受摘除手术，两次的大型手术及密集治疗让她花费高达500万台币（约130万港元）。

唐玲进入糖尿病前期

一直努力抗癌的唐玲，近年又因体内已经胃肠改道，导致血糖乱窜，糖化血色素数值高达6.0，进入糖尿病前期，唐玲表示，因健康与生命有限，选择暂时拒绝戏剧邀约，期待能顺利考取证照、锻炼身体，未来有机会重返戏剧舞台。

相关阅读：57岁港产片艳星抗癌最新病况曝光 罹患直肠癌4期指数突升：还以为是愚人节

唐玲面对健康压力选择积极进修

面对健康压力，唐玲选择积极进修，目前正准备高阶健康管理师证照考试。她表示，「考证照和一般学习不一样，要背进身体里，要滚瓜烂熟，才不会被考倒。」唐玲也谈及童年时期，因家庭需照顾爷爷、奶奶，小学三年级便负责买菜煮饭，父亲对其学业成绩从未表扬。她直言，「现在才懂，不是我不够好，是他没有能力栽培我，那是失能家庭的日常，也是童年的重量。」

唐玲经历重病领悟「快乐健康是最重要」

唐玲透露，过去努力向前，是为了证明自身价值，却忽略了真正的需求。直到经历重病，她才领悟「快乐健康是最重要」。她指出，「没人栽培靠自己栽培，自己的人生自己负责，脱轨了就回来，方向先对方法再学。」为专注准备证照，她拒绝1个戏剧邀约，强调「不是不想演，不是不珍惜舞台，只是懂得生命有限，顺序要放对，留得青山在，才会有柴烧。」

相关阅读：50岁女星患癌5年花百万医病 曾切胃保命不幸复发癌细胞转移至子宫 揭致胃癌最大因素