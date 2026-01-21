《高朋满座》「高B」钟煌与MIRROR一成员关系匪浅 曾传恋上人夫遭雪藏星途受阻

曾经在凭处境剧《高朋满座》饰演郑丹瑞女儿「高B」的钟煌（前名钟文姚）成功入屋，更凭该剧入围《万千星辉颁奖典礼》飞跃进步女艺员，惜后来传出与有妇之夫搞不伦恋而疑一度遭雪藏，剧情舖排下出国留学，离开剧组。钟煌事后否认但表示高层曾有就此向她问话。

钟煌和Alton＠MIRROR关系匪浅

钟煌近年不时出席与昔日圈中好友聚会，更常常与MIRROR成员Alton（王智德）姨甥女芯言合照，更自称是芯言的「阿姨」。而有趣的是，她亦会与芯言一同「追星」，两人当然是最支持Alton。而在MIRROR的演唱会、自家品牌或餐厅开幕等都可以见到她们的踪影，每次都有与MIRROR合照，近日网上流传，钟煌和Alton关系匪浅。

相关阅读：《高朋满座》钟煌息影多年38岁童颜不变 爱追星拎A货曾传不伦恋遭雪藏

钟煌与MIRROR成员Alton是姊弟关系

日前网上有指钟煌其实是MIRROR成员Alton（王智德）是同母异父家姐。淡出多年的钟煌近年主力追星，身为「镜粉」的钟煌在MIRROR的演唱会、自家品牌或餐厅开幕等均不难见到其踪影，而且次次都成功埋身揾镜仔集邮，还多次偕王母到后台为Alton打气合照，包括2022年MIRROR红馆骚后台，还多次与Alton的外甥女芯言同框，说带芯言去捧「吖虎」(舅父)，而她自称是芯言的「阿姨」。钟煌最钟情除了Alton外，还有Ian（陈卓贤），2023年曾去睇Ian、AK及陈蕾举行的《拉阔音乐会》后，随Alton到后台找歌手集邮，她既是蛋白粉（Alton粉丝暱称），又是Hellosss（Ian粉丝暱称）。同年，无悔三兄弟Alton、Lokman、Dee合资的泰菜餐厅「泰鸠」开业，钟煌带住姨甥女芯言到贺，还拣了写上「爱你的Family」，送给Alton的开张花篮前拍照，显示是家人关系。

钟煌2015年后再没有任何幕前作品

入行前曾做兼职模特儿的钟煌，于2006年加入第20期无线电视艺员训练班，毕业后签约TVB成为旗下艺员，离开处境剧《高朋满座》后，钟煌曾拍过《花花世界花家姐》、《依家有喜》、《宫心计》、《原来爱上贼》、《Click入黄金屋》等剧集，但一直都是扮演闲角居多。直到2012年转投香港电视，曾参演《来生不做香港人》、《末日+5》、《夜班》，无奈该台最终不获发免费电视牌照，她自2015年后便再没有任何幕前作品，近年亦鲜有公开露面。钟煌的IG去到2024年12月，便再无更新．但早年她不时贴相公开近况，平日出入五星酒店及高级餐厅居多，间中又会大晒珠宝首饰及名牌手袋，生活悠哉悠哉，不过早年她也曾晒过仿Chanel、Hermès的平民牌包包。