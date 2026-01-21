Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹敞开合作大门迎姜涛天价转会成最强同门 关心钟柔美「被消失」望她安好

影视圈
更新时间：21:46 2026-01-21 HKT
发布时间：21:46 2026-01-21 HKT

炎明熹（Gigi）到尖沙咀担任揭幕礼嘉宾，大批「Gi炎粉」到场应援打气。谈到日前到上海行时装骚，Gigi明言非常紧张，亦是第一次参与时尚活动，笑言若要在时尚界发展，「就要好好努力加油！」

有关心钟柔美

Gigi续说︰「Vivienne Tam是我的师姐，都想向她好好请教一下，这次收到邀请，感到非常荣幸。（自觉身形符合做模特儿吗？）未去到这Level，其他人都非常高，我的头太大了！我一个头遮到后面两位模特儿，希望可以减头围。（做师姐的御用模特儿？）又未倾到这地步，这次有三套衫，师姐有教我如何著。」早前宣布加盟Sony Music 大中华区，Gigi指与公司磨合顺利，有指以8位数「转会费」加盟？她笑言：「4+4都是8字，千万加盟，咁我咪可以唔使做？我如果不当歌手，就像在粉丝面前消失了！都要畀交代大家。」谈到早前欣赏冯允谦演唱会，是为取经？Gigi笑言是，「以前有偶遇过，这次也有讨论合作。」借机邀歌？她笑言若果成功是荣幸。

可有与《声梦传奇》的同伴分享新动向？Gigi表示有，「知道大家都有不同方向，借机会我想提提大家，我们仍想约李生（李克勤）食饭！上次提到此事，是年半前，好想加埋李生，16个人一齐食饭！」至于钟柔美自爆绯闻，还被网民爆出学生时期大胆接吻相片，对于有指「被消失」宣传工作，Gigi称有关心对方，望一切顺利安好，「你们还是问她本人比较好，这是私人事。（她有不开心吗？）是秘密！」

另有指姜涛音乐工作上也将「转会」做Gigi的同门，她表示：「顺其自然，希望有机会合作。（意指任何公司都可以和姜涛合作？）没错，而且我曾合作的歌手朋友得好少，希望未来日子可以识到更多歌手朋友。我性格太内向，有时候想影合照都会纠结好耐！」Gigi指有听姜涛的歌，也翻唱过他的《Dear My Friend,》。

6小时前