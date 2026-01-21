TVB长期服务暨杰出员工荣誉大奖丨龚嘉欣谭俊彦吸金力惊人 双双荣膺TVB杰出员工

今年的「杰出员工奖」得主谭俊彦与「视后」龚嘉欣，两人的吸金力成为媒体关注的焦点。被问到公司是否因吸金力强而颁发「杰出员工奖」？两人谦虚不敢自认，谭俊彦大赞龚嘉欣在拍摄《杀手》时打到手指断裂也不言辛苦，继承了前辈们如黎耀祥、陈豪的专业精神。龚嘉欣则透露曾因拍剧掴了谭俊彦二十多巴掌，他却面不改容，全因对演戏的热爱。

龚嘉欣过去一年主持、拍广告及参与慈善活动，打破了个人吸金纪录，她希望烹饪节目《在家宴客60道菜》能带来更多相关工作。譔俊彦除了拍广告，更忙于自家餐厅的七周年庆典，他笑言只懂埋头苦干，从不计算收入。谭俊彦入行已27年，日前收到戴耀明传来的旧照，照片中19岁的他因打橄榄球显得娇嫩。他将照片给儿子看，儿子自信地说自己更靓仔，谭俊彦也笑认。作为父亲，他希望儿子打橄榄球，但儿子现在学空手道，他每日接送，乐在其中。