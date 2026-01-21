李司棋《真情》后再与黄德斌合作 追梦经营餐车生意揾拍档

黄德斌、李司棋合作拍摄短片《退休后，我想做的100件事》，今日（21日）一起出席首映礼和分享会，李司棋表示最开心是片中出现餐车，称以往有过创业的想法，「但最终都是得个谂字。」笑言年纪大，要有拍档一同经营餐车生意，否则只有她一人，做两日便要休息三日，并即席邀请黄德斌做拍档，十分精灵。

农历年飞加国陪女儿

李司棋指与黄德斌早于《真情》时结缘，「转眼差不多30年，感觉神奇！」大赞黄德斌，「拍《真情》时好green，好乖好害羞，现在沉稳又专一。」李司棋早前与朋友去启德体育园欣赏周深演唱会，首次到该场地的她，自嘲大乡里，「我有只耳仔差，好少去好嘈的地方，不看演唱会；周深十分特别，音域好高好阔，海豚见到他都会匿埋！这演唱会好好睇，值得去睇。」其女儿早前回港陪她过圣诞节，「女儿在加拿大好忙，农历年或者我过去陪她。」

黄德斌表示未有想退休生活，笑言「做得就做」，透露去年演出的摩登粤剧《顶头锤》移师其他地方演出。提到好友麦子乐日前在社交平台自爆大压力，有情绪问题；又形容自己爱面子，不轻易开口找人帮忙，庆幸多位前辈出手助他度过难关；黄德斌表示前几日见过麦子乐，未觉对方有异样，并笑指在演艺圈，人人都有情绪压力，「我无听他呻过，他说要面，不开口求助的话，都无理由逼他讲。（找他一起运动减压？）他好忙，现在又是演艺人协会理事。做这行呢，情绪一定有，如果他有需要会找我。不用担心，那天见他都无事。」