Netflix 2026年韩剧｜宋慧乔孔刘老土晒爱 孙艺珍破格色诱池昌旭 Jisoo玩虚拟恋爱

Netflix今日（21）公开2026韩剧预告片，实行尽晒今年多部大制作。除先前已率先曝光的《爱情怎么翻译？ 》、《虽然从今天开始是人类》、《卧底洪小姐》外，还有更多强大卡士阵容的作品，令网民越睇越兴奋。

必睇崔岷植《最后一排的少年》、朴恩斌+车银优《超能路人甲》

而当中最惹人注目的作品，就有由孔刘、宋慧乔合演的《慢慢地，强烈地》，以及由孙艺珍与池昌旭、Nana合演的《丑闻》──前者乃金牌编剧卢熙京创作剧本，以1960-1980年代的韩国娱乐圈为背景，描述一群在圈中追求梦想的人。预告中可见孔刘和宋慧乔的角色早年在夜总会工作，而片中亦不乏二人的谈情片段，网民大赞二人极具CP感；至于《丑闻》则是改编自由裴勇俊、全度妍和李美淑合演的2003年电影《挑情宝鉴》，以工于心计的赵氏夫人（孙艺珍）与风流才子赵元（池昌旭）之间的危险爱情游戏为故事骨干，预告片中更有孙艺珍色诱池昌旭的场面，虽然并无过度性感的演出，但向来形象纯情的孙艺珍破格玩色诱，对观众而言已经相当刺激。

而其余曝光的作品还有：Jisoo+徐仁国《月刊男友》、柳俊烈+薛景求《田鼠》、崔岷植+崔显旭《最后一排的少年》、孙锡久+永山瑛太《Road》、朴恩斌+车银优《超能路人甲》、南柱赫+卢允瑞+曹承佑《鬼谜东宫》、安孝燮+蔡元彬《今天也售罄了》、丁海寅+贺营《这糟糕的爱情》、李浚赫+申惠善《莎拉的真伪人生》、金英光+蔡秀彬《给我充电吧》、李星民+金武烈《真正的教育》、禹棹奂+李相二+Rain《猎犬》第2季、全昭映+康美娜《Girigo》、李宰旭+高旻示《蜜兼职》等等，阵容鼎盛。