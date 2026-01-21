Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB长期服务暨杰出员工荣誉大奖丨滕丽名「登五」愿再拼十年奖  黎芷珊领30年金牌笑言「蚀底咗」

影视圈
更新时间：23:15 2026-01-21 HKT
发布时间：23:15 2026-01-21 HKT

滕丽名、汤盈盈、黎芷珊、姚莹莹、谭俊彦、龚嘉欣、周嘉洛、吴伟豪、关曜俊等艺人，今日齐集将军澳电视城出席《TVB长期服务暨杰出员工荣誉大奖颁奖典礼2025》。其中滕丽名、汤盈盈及黎芷珊一同获颁30年长期服务金牌，成为焦点。

黎芷珊领奖时笑言，自己中途曾离开TVB两年，否则已可领取40周年金牌，直言「蚀底」并笑称：「当时唔应该离开！」滕丽名则表示从未想过会在同一间公司工作三十年，她与汤盈盈、姚莹莹是同届训练班同学，感情深厚。汤盈盈接过金牌后高兴表示，目标是像汪明荃一样，未来领取50年金牌。

昨日正逢滕丽名50岁生日，她笑称与汤盈盈等人一样，选择在工作中度过，晚上才由丈夫安排晚餐与朋友庆祝。汤盈盈则幽默表示，拍摄时压力不小，担心NG会影响与丈夫的相处时间。滕丽名透露，今年也是与丈夫结婚12周年，但对方未有特别表示，她开玩笑说：「以为会有金牌收，结果佢只系安排咗晚餐，听日就丢低我去滑雪！」黎芷珊好奇问道为何不请假庆生？汤盈盈笑说生日返工更好玩，滕丽名则透露同事常暗中为她准备惊喜，昨日还要帮忙找生日蛋糕。她许下生日愿望，希望凭《爱·回家》持续演出，争取拿到40周年金牌。至于黎芷珊透露，再过2个月便「登6」，笑言不想想起、也不想庆祝。

