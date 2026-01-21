Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹自爆如厕有特别癖好？随时因一设施令心情错乱 加入新公司已订下远大理想

影视圈
现年20岁的炎明熹（Gigi），自从宣布自组工作室作个人发展后，于今年1月加盟新唱片公司Sony Music大中华区，在香港、内地及台湾发展，成为台湾天王萧敬腾的师妹。炎明熹还决心告别昔日的邻家少女感觉，以全新形象示人，新歌《风旅》反响不俗，成绩亮眼。虽然炎明熹造型改变，但性格依然可爱，最近获邀到电台接受森美、Elsie及阿正的访问时，继而展示出其「外星人」本色，分享与新公司的趣事。

炎明熹嫌新公厕所太冻

在访问中，森美问到炎明熹与新公司的磨合进度，Gigi表示公司同事很友善、又赞公司环境很漂亮，但厕所很冻，期间被问到为个厕所会是重点，Gigi解释表示：「厕所真系好重要，因为我好钟意踎厕所，个厕所啲纹路如果太花，我会觉得好似静脉曲张。」她指地板的纹路会令她「心情错乱」，各主持听了「外星人」炎明熹这番独特见解即捧腹大笑。

相关阅读：炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚

炎明熹有一个远大理想

谈到未来计划时，炎明熹表示有一个远大的理想：「之后有机会、有能力嘅话，我会想开个农场。」主持人阿正打趣问她是否开音乐农庄，即令炎明熹有所启发，对「音乐」和「农场」的结合充满兴趣。森美直言炎明熹很适合做一些较「偏门」的事，但在台上唱歌时感情又很丰富，希望她能在生活中实现更大的梦想，期待炎明熹新旅程在「风旅」当中继续向前飞。

相关阅读：炎明熹风光加盟Sony Music进军大中华 过档感受自由：之前被保护 TVB未派员采访Gigi咁回应

