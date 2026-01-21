陈晓东双版本单曲MV亮相 「纯爱战神」VS「暗黑修罗」大嗌过瘾

陈晓东全新双版本单曲广东版《今天我们都会飞》MV日前全面公开，国语版《禁止纠缠》MV明早（22日）9时15分首播，MV诚邀「音乐录影带教父」、国际时尚摄影大师林炳存掌镜，打造「银VS黑」双造型视觉对照，被形容是「纯爱战神」对上「暗黑修罗」。

上一次台湾拍MV已是9年前

谈到这次合作，东东笑说亲自打电话邀约，没想到却让导演林炳存一听就喊压力大，林导演透露：「因为是东东本人打来，还跟我说『就随便拍，开心拍就好』，我反而更紧张，但听过歌后脑子里瞬间跑出很多画面。」今次双版本MV就像一段感情的上下集，一首温柔放手、一首清醒止步，代表爱情走到不同阶段的两种状态，林炳存导演以高速摄影（慢动作）捕捉画面流动细节，以慢速快门摄影（长时间曝光）创造轨迹动感呈现流逝感，导演影像风格细腻、迷幻又充满人性温度，也让这次MV多了层次与情绪深度。东东回忆距离上一次在台湾拍MV已经是9年前的《不唱情歌》EP，今次再度来台工作，看到林炳存的作品，才惊觉自己出道31年竟然从未合作过，「我自己都吓一跳，觉得怎么可能现在才第一次！」拍摄前东东还不断思考该如何用更新鲜的方式呈现情绪，但真正到现场后，在导演团队的节奏掌控下反而完全放开，「导演真的很多招，拍得很过瘾，我拍完忍不住说一句：好爽！」

亲自找回自家手稿

造型部分同样是一大亮点，MV中东东以两套截然不同的造型登场，银色镜面造型被称为「纯爱战神」，也是「起飞版陈晓东」，象征放下后的自由与前行，对应粤语版《今天我们都会飞》的感情状态；黑色造型则是气场全开的「暗黑修罗」，高冷却更狠，对应国语版《禁止纠缠》的感情痕迹，画清界线清醒止步，不是失恋而是成熟。东东亦特别邀请香港服装设计师姚子裕（Kev Yiu）操刀，为作品量身打造极具象征意义的造型，Kev Yiu 透露今次并非单纯为MV做服装，而是从「重新画图」开始，完整思考东东走到此刻的状态与重量，设计过程中，东东更亲自翻找过往独自创作时留下的手稿，将那些陪伴他走过不同阶段的笔记、线条与想法，一张张重新整理、挑选，最终这些每一块缝接的皮革、每一段手稿痕都被转化为服装元素，成为「把过往的历练穿在身上」的故事。