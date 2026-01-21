碧咸首回应大仔指控：允许孩子犯错 前曼联队友奥肯力撑Brooklyn Victoria昔日跳舞片成网上热搜

碧咸（David Beckham）长子Brooklyn发长文控诉父母企图破坏其婚姻后，其家变话题顿成全球热话。其中Brooklyn提到其母在他的婚礼上抢去应当是一对新人所跳的第一支舞，又指Victoria当着500多名宾客面前，在他身上跳了「非常不雅」的舞，更有传Victoria当时把颈贴着儿子的颈、又跟他跳贴身舞。传言激发网民纷纷创作模拟片段，亦有媒体玩抽水制作不雅舞短片。消息人士透露，Victoria因此大感伤心及尴尬。此外，英国DJ Fat Tony的同性伴侣Stavros Agapiou在IG评论中写道：「我当时在场，她确实是这样，他说的是实话。」不过及后他删掉该段评论，接着又发限时动态并配文道「我从此收口」。

Brooklyn主动邀请妈妈上台

然而亦有不少网民力撑Victoria，称身为母亲竟被指对儿子跳出具性暗示的舞蹈，这实在是最恶毒的指控。有网民甚至剪辑了Victoria多个跳舞片段，指她即使酒后热舞也并未有不得体的动作。另外，媒体引述当年美国版《Vogue》的婚礼独家报道，指一对新人的确一起跳了第一支舞，更提到母子共舞是Brooklyn主动邀请妈妈上台。至于另一争议点：婚纱之争，Brooklyn指太太妮歌娜佩丝（Nicola Peltz）一直想穿Victoria设计的婚纱，是对方在最后一刻才告知未能帮忙，累妮歌娜要临急另觅婚纱。但多间媒体引述《Vogue》2022年4月号的报道，指当年新娘所穿的高订婚纱是与意大利设计师Pierpaolo Piccioli及其团队经过一年的洽谈，才打造出来。这一年还包含了妮歌娜2次飞往意大利和2次在美国试身，断然不是最后一刻才造出来应急。

签署协议为保护其权益

而Brooklyn指父母逼他放弃自己名字的权利，多间媒体证实Victoria有将子女们的名字注册为商标，商标权将于今年到期。消息人士向《Page Six》透露，Victoria在Brooklyn婚前曾致电指「爸爸要他签一份重要合约」，似暗暗证实Brooklyn的说法。但有业内人士指碧咸与Authentic Brands Group就出售其品牌管理公司DB Ventures的股权交易，对Brooklyn并没任何负面影响，估计要求他签署协议是为了保护他的权益，因为其父母的商业伙伴对Beckham此名字拥有一些权利，所以这份协议是要保障碧咸的子女们不受影响。碧咸在事件爆发后，为CNBC节目做嘉宾时提到网络对孩子的影响，他说：「允许孩子犯错，他们就是这样学习的。」此言被解读为他对今次事件的感想。

近乎偏执的追求

而连日来各方人士纷纷站队，妮歌娜的前发型师Justin Anderson、名媛女星Bethenny Frankel、女谐星Katherine Ryan均支持碧咸夫妇；英国女歌手Lily Allen、碧咸的前小三Rebecca Loos和前曼联队友奥肯（John O'Kane）都力撑Brooklyn，奥肯甚至发文指「我跟碧咸同住了数年，这么说吧，他喜欢完全掌控一切，而且对完美有着近乎偏执的追求。如果逼到Brooklyn要这样说来毁掉这『完美的家庭』，那么无论发生过甚么，碧咸这品牌绝对不应该比你的孩子更重要。」