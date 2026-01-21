TVB隐形小富婆花六位数完成「人生大事」 忍痛雪卵取出xx颗卵子 揭身体机能与年龄不符

38岁的糖妹（黄山怡）出道17年，因貌似陈慧娴再加上经常表演及翻唱陈慧娴的经典歌曲，于是被称为「翻版陈慧娴」。向来以甜美童颜和娇小身形见称的糖妹曾转型拍剧，曾为TVB拍《童时爱上你》及《新四十二章》等剧集，但到了2022年参与完《声生不息》后，成功在内地打开知名度，近年将发展重心移向内地，瞓身揾钱兼投资有道，成为圈中隐形小富婆。

不过糖妹的感情生活并不如意，入行初期曾与何浩文（Dominic）拍拖两年，分手后再恋上日本男友，可惜最后敌不过远距离恋爱而分手。单身多年的糖妹今日（21日）宣布「人生大事」，表示已经远赴台湾完成雪卵疗程，今次这份「生育保险」是送给自己最有意义的生日礼物。

糖妹在自家YouTube频道分享从挣扎到成功在台湾进行雪卵疗程的全过程并说‧：「我终于雪卵了啦！今次就来公开全纪录！包括检查过程、打针、收费、常见问题等等…让想要准备雪卵的妳有个预想。这绝对是给自己买一个保险的机会，而女性也应该把生育选择权握在自己手上。这是我想了三、四年想要完成的事！终于在2026前完成！」在片中，糖妹透露「雪卵」这念头在心中盘旋了三、四年，但一直因为资料搜集和内心挣扎而迟迟未行动。最终，在好友黄美棋（Miki）的热心「搭通天地线」下，终于下定决心完成这件人生大事。整个疗程为期仅两周，糖妹坦言过程中最恐惧的莫过于要亲自打针，闺密王敏奕（Venus）更全力支持，亲自为糖妹注射排卵针，糖妹完成手术后，忍不住自嘲：「所以我系完全唔明白之前点解我用三、四年去挣扎啦，话要做research啦，唔知喺度拖啲咩。」

糖妹称雪卵的黄金期是26至35岁，虽然自己已步入「3字头」后期，但经过AMH测试以评估卵巢库存量，糖妹的卵巢功能「就像30岁」。经过约40分钟的手术后，医生成功为糖妹取出多达44颗卵子，其中37颗被评为可冷冻的成熟卵子，成绩远超预期。至于整个疗程的费用，糖妹表示花费约14至17万新台币（约$3.5万至$4.2万港元），费用会因应个人使用的针药剂量等而有所浮动。至于卵子储存，首年免费，次年起每年的费用约为1.3万新台币（$3,200港元）。糖妹认为这笔钱是她送给自己「最好、最有意义的生日礼物」，也是一项非常值得的投资，她感性地说：「我都大个女啦，但我仲系single㖞，又未有结婚对象，咁我就谂，系时候帮自己喺生育呢一件事上面呢，买一个保险，亦都买多一个选择权。生唔生小朋友呢，就真系一个后话啦，因为真系好睇你将来嘅伴侣系咪一个好嘅队友，但我确保咗一样嘢就系，我嘅卵子系绝对系比我以后嘅时间都系young嘅，因为我嘅卵子永远都系停留咗喺佢个time zone。一颗永流传！」

糖妹向有「圈中隐形小富婆」之称

糖妹一向喜欢投资，并曾试过买足20多份保险，并投资黄金及买入黄金ETF作长线投资。擅于投资的她熟知行情，随口也可讲得出当日金价。糖妹向有「圈中隐形小富婆」之称，不但一直供养弟弟到英国升读大学，2019年更由深水埗唐楼搬进月租约2万多元的南区贝沙湾。