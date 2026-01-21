BLACKPINK世巡香港站 官方快闪店登陆启德 粉丝清晨5时店外排队买心水产品
发布时间：14:15 2026-01-21 HKT
BLACKPINK世界巡回演唱会《DEADLINE》香港站将于1月24至26日一连三场于启德主场馆举行。不过演唱会前夕，官方快闪店登陆启德，今日（21日）起至26日，每日11点至晚上9时营业，店内售卖不同产品，包括有卫衣、应援灯、T恤、襟章、Cap帽、Tote Bag等，虽然现场摆设了电竞椅，但下季才开售。
快闪店与演唱会场外产品有所不同
不过快闪店内的产品款式及颜色，届时与演唱会场外所售卖的产品会有所不同，作为BLACKPINK迷万勿错过。今日（21日）快闪店在早上11时正式开业之前，已吸引数百人排队。而排头位的BLINK（BLACKPINK粉丝名称）Woody于清晨5时已到达店外排队，务求成功购买心水的产品。她表示最想购买丝巾、海报及锁匙扣，但开骚期间未必会到场外购买周边产品，因为一连三日会入场睇骚，所以未必有时间。
