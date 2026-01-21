Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高钧贤一岁囡囡随时变「最强星二代」 奢华生日黄袍加身贵气逼人 抓周仪式连抓三样前途无限

影视圈
更新时间：15:00 2026-01-21 HKT
发布时间：15:00 2026-01-21 HKT

第一届香港先生冠军高钧贤（Matthew）闪婚一年，去年初宣布女儿高子琳（Liona）出世，囡囡近日1岁生日。高钧贤初为人父，又第一年为囡囡庆祝生日，可谓简单而隆重，见到众人在布景板前打卡，充满仪式感。

高钧贤女儿生日多传统仪式

高钧贤在IG分享多张生日派对的照片，见到布景板以大量气球装饰，寿星女Liona换上新年装外，更戴上金吊坠。高钧贤夫妇与双方的长辈，不但送上金器，还安排传统仪式，见到高钧贤分享的影片，摆放梳头礼、踩长寿面、印足印、封酒、影全家福等项目。

相关阅读：高钧贤夫妇掷2250万购名校区豪宅 高市价估值三成置业为爱女升学铺路

当中又见到高钧贤的囡囡进行最重要的「抓周」环节，不少BB只拣1样，但Liona却分别抓起法锤、颜料、食物模型，代表法律界、艺术界、饮食界三个行业，未知会否继承爸爸衣钵，入行成为艺人。高钧贤在IG言：「不经不觉你就一岁啦！爸爸爱你」。

高钧贤夫妇高估价三成买豪宅

高钧贤于2024年12月突然宣布结婚，与细10年女友黄梓漫双喜临门，去年1月太太诞下女儿高子琳（Liona）。早前有指高钧贤夫妇高出估价三成，豪掷2,250万元购入九龙塘毕架山一号的单位，为囡囡升学提前铺路。

相关阅读：高钧贤对继子女视如己出  月花六位数养家负担大  富贵妻事业受挫：押龙凤鈪向员工出粮

