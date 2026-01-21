50岁明星足球队暗星跑渣马挂住打卡惹争议 带有目的零练习落场网民闹爆浪费名额

【渣打马拉松2026/渣马2026】渣打马拉松2026已于周日（18日）举行，大批艺人今年继续报名参加，周润发一如往年，现身时广受香港跑手及市民欢迎。但艺人卫志豪在渣马翌日在社交网分享感受时，遭大量网民洗版寸爆，盼卫志豪：「尊重下比赛，尊重下自己」。

卫志豪拒再参加渣马

50岁的卫志豪前日（19日）在IG分享跑渣马10公里赛，并转发到threads，留言：「2026至少做一件离谱嘅事！第一件系跑渣马10公里，一向对跑步冇大兴趣嘅我，今年为咗做善事报名参加10公里，喺一次都冇练过嘅情况底下，跑到1:06.29，又筹到款帮到人，呢件事对我嚟讲都算系离谱，我相信应该唔会参加第二次马拉松，除非好有目的。」

卫志豪公开不少沿途打卡的照片，又边行边跑边自拍，在赛道上更拍片称平时揸电单车只需30秒的路段，当日却要跑2公里，而且喘晒气，最终卫志豪以1小时06分29秒完成。不少网民对卫志豪忽视事前练习，又挂住拍片，不但有机会令自己受伤，甚至会影响其他跑手。

卫志豪被讽当嘉年华会

网民洗版式嘲讽卫志豪：「基本上啲artist跑完渣马出po，9成9大家都系赞。你真系几乎唯一一个出渣马po大家都闹…你真心反省下自己出咗咩事lol」、「今年好多人抽唔中，原来比左（畀咗）啲位你呢啲人」、「尊重下比赛，尊重下自己，讲得出报得名但练都唔练果（𠮶）下好嘢，当嘉年华会？心脏停顿唔好辛苦要其他人帮你做心肺复苏。唔怪得年年咁多人要急救，多得你呢类。」

