何超仪拍吊威也戏满手瘀痕 陈子聪透露身体状况良好 暂未能做心脏主动脉手术

电影《维多利亚壹号》（国际版）昨晚（20日）在太古城举行首映礼，主角兼监制何超仪（超仪）、监制陈子聪出席之外，大会还邀请了Iman Taheri、郭子健、陈果、林敏骢、波多野裕介及邵音音等到场支持。

沉冤得雪的感觉

活动上，超仪发表对这套电影再次上映的感受，她指出，由于此电影主题较为偏风，昨晚可以重新上映，让她感到有一种自己沉冤得雪的感觉。受访时超仪解释，因为当时要迁就香港电检条例，不可让观众看到这套电影的全部，始终当时是一种太新的概念，上映时间不够多，令香港的票房做不到冠军，所以她将片卖到全世界，她说：「当年英国发行商买了此片之后，上映时碰上我在西班牙影展上获得女主角奖，我也感到很惊喜，在英格兰及苏格兰也有上映。」陈子聪也开心表示，还记得在英国一晚到餐厅晚餐时，有位男士开门见到超仪，也表示认得她在戏中的演出，证明这类电影不单香港，全世界也会受欢迎。

非原汁原味不想拍续集

超仪觉得15年前无法在香港上映国际版，当时年轻的她有一种叛逆被人按捺住的感觉，因为自己做出来的作品是想给人看，现在上映国际版可以充分地让人欣赏到这电影。陈子聪表示，当年在威尼斯影展上映时，自己收到消息，说有观众因看这套电影而要上救护车，证明国际版较为「劲」有这反应是好事，当年在香港上映时座位上也放置了呕吐袋。陈子聪透露，曾有外国公司提出，想他们将剧本拖长来制作剧集。问是否有打算开拍续集？超仪表示，其实有很多人也向他们提出要求，甚至乎荷里活也向他们提议购买之后转形式去做，不过超仪觉得，这套电影是自己电影公司第一个BB，若然不是原汁原味的话便不想。

医生不赞成做心脏主动脉手术

此外，问到陈子聪现在的身体状况如何？他透露现在身体状况已经好好多，可以出来见大家感到很开心，问到是否本月要到美国接受手术？超仪表示已经做完，不过还有一个问题，心脏主动脉手术暂时不可以做，由于这几年内他接受了多次手术，医生也不赞成他现在再做。陈子聪更说：「我也不想做。」他表示，只要自己控制好血压便没问题。

因吊威也满手瘀痕

超仪突然拉开衣袖露出满手瘀痕，让大家看看近日她拍摄电影《拾荒法师2》因大量动作而受伤的情况，在旁的陈子聪即说：「这些伤痕与我无关，（是否很心痛？）心痛也没办法，我可以做到些什么，她也对我说，不要理她。」超仪解释，因为吊威也时做出一个树熊动作揽着一位特技人吊下来，之后自己就像刮痧一样，手及大髀内侧也有大遍瘀伤，她又透露，拍摄动作戏导致脚部受伤半月板撕裂，但她坚持要赶及在2月6日前完成拍摄后才处理。而Iman Taheri也因为与超仪一起拍摄动作片而满身伤痕，但他却笑指，自己的伤痕不可以展示给大家看。超仪表示由于她的角色是拾荒法师，所以要在片场玩垃圾，加上为了不想浪费，拍摄一些樱花效果时，要将丢在地上的樱花拾起，连同地上的尘埃一起于拍摄时吹起，因此导致Iman双眼受到感染而生疮。